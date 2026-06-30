Fada N’Gourma : La Caravane nationale de l’Engagement Patriotique (CNEP) mobilise autour de la RPP

La Caravane nationale de l’Engagement Patriotique (CNEP) s’est rendue dans la région du Gulmu, notamment à Fada N’Gourma, le chef-lieu de région, le dimanche 28 juin 2026. A l’occasion, elle a pu prendre part aux activités du tournoi de renforcement de la fibre patriotique organisé par la Coordination régionale de la veille citoyenne et patriotique et mobiliser la population autour de la RPP.

Par cette énième étape Ouagadougou-Fada N’Gourma, la Caravane nationale de l’Engagement Patriotique (CNEP) a voulu apporter son soutien aux activités du tournoi de renforcement de la fibre patriotique organisée par la Coordination régionale de la veille citoyenne et patriotique et aussi passer un message à la communauté nationale et internationale.

« Nous sommes venus à Fada pour participer aux activités de la veille citoyenne et profiter passer un message à la communauté nationale et internationale à savoir que la ville de Fada N’Gourma est une ville comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; elle est fréquentable, habitable et vivable », a indiqué le camarade Kamanga Mathias Zida, Coordonnateur de la CNEP.

L’occasion faisant le larron, a-t-il également fait savoir, nous avons parlé de cohésion sociale, de vivre ensemble, socle de tout développement. Dans le même ordre d’idées, a-t-il poursuivi, nous avons salué la résilience des populations de la région.

Le camarade Moumini Yougbaré, porte-parole de la veille citoyenne de Fada N’Gourma, a naturellement apprécié ce déplacement de la CNEP dans leur région. « C’est un grand plaisir, une énergie pour nous de recevoir la CNEP, venue à Fada pour appeler les fils et filles du Grand-Est, mais aussi à l’endroit de tout le peuple du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Il a encouragé et félicité la caravane venue sonner la mobilisation générale autour de la Révolution Progressiste Populaire (RPP) afin de vaincre tous les ennemis, tous ceux qui se mettent en travers de la marche triomphale de notre peuple vers la liberté, la souveraineté et le progrès social.

Le camarade Moumini a par ailleurs réaffirmé leur engagement et détermination à poursuivre le combat derrière le camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et l’ensemble de ses camardes.

« Nous voulons poursuivre cette détermination, cet engagement et dire à nos héroïques Forces combattantes que le Burkina Faso restera débout. Les rassurer qu’à l’intérieur du pays, nous restons mobilisés derrière eux et prêts à les soutenir, jour et nuit, advienne que pourra », a-t-il insisté.

Le Burkina Faso vivra pour les générations futures, a-t-il en somme dit avec conviction. Cette étape de Fada N’gourma vient s’ajouter aux précédentes Ouaga-Pô, Ouaga-Bobo et Ouaga-Ghana (Kumasi).

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24