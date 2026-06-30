Sahel : Le Festival de la diversité culturelle s’ouvre à Gorom-Gorom sous le signe de la résilience

La ville de Gorom-Gorom a accueilli, le samedi 27 juin 2026, le lancement de la première édition du Festival de la diversité culturelle au Sahel. Organisé par l’Association pour la culture et le développement (ACD), l’événement se déroule autour du thème « Diversité culturelle : facteur de paix et de développement communautaire ».

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’arrivée du promoteur culturel, Issoufa Mouzerata DICKO, qui a fait son entrée à dos de dromadaire, un geste qui symbolise l’ancrage de l’événement dans les réalités locales.

Présidée par le président de la délégation spéciale de Gorom-Gorom, Sylvain Nagalo, représentant le ministère en charge de la Culture, cette rencontre se veut un cadre de promotion du vivre-ensemble.

Dans son intervention, Sylvain Nagalo a souligné que la culture représente un levier pour le renforcement de la cohésion sociale, particulièrement dans le contexte sécuritaire et social actuel que traverse le Burkina Faso.

Il a rappelé que la promotion de l’identité culturelle nationale demeure une priorité gouvernementale, orientée vers l’affirmation de la souveraineté.

La marraine de cette édition, Hadjiratou Brahima Cissé, présidente de la veille citoyenne de Déou, a pour sa part invité les populations à faire de la diversité un socle d’unité.

S’adressant à la jeunesse sahélienne, elle a insisté sur l’importance de préserver le patrimoine commun et de cultiver la solidarité entre les différentes communautés qui partagent le territoire.

Durant ces journées de festivités, le programme prévoit des activités axées sur les arts traditionnels, l’artisanat, la gastronomie locale ainsi que des espaces de réflexion sur le développement communautaire.

Les organisateurs expriment le souhait de voir ce festival s’inscrire durablement dans l’agenda culturel national, afin de contribuer au rayonnement de la région du Sahel à travers le dialogue interculturel.

Akim KY

Burkina 24