Baobab d’Or 2026 : El Hadj Cheick Saïdou Bikienga de Nagréongo honoré pour son engagement communautaire

La 8ᵉ édition du Baobab d’Or s’est tenue le dimanche 28 juin 2026 à Ouagadougou. À cette occasion, El Hadj Cheick Saïdou Bikienga de Nagréongo a été distingué pour son parcours et son engagement en faveur du développement de sa communauté.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’autorités coutumières et religieuses, ainsi que de plusieurs personnalités venues saluer le mérite du lauréat. L’événement a mis en lumière les actions de personnalités dont l’impact social et communautaire est jugé exemplaire.

La remise du trophée a constitué le temps fort de la soirée, ponctuée de témoignages revenant sur le parcours et l’influence du récipiendaire au sein de sa localité.

« Cette reconnaissance nous honore et nous encourage à poursuivre les actions entreprises au profit des populations, dans le respect des valeurs qui nous ont toujours guidés », a déclaré le lauréat.

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Pour le coordonnateur de l’événement, Karim Compaoré, le Baobab d’Or vise à valoriser des personnalités dont l’engagement constitue une référence pour les générations actuelles.

« À travers le Baobab d’Or, nous voulons mettre en avant des hommes et des femmes dont les actions ont contribué au développement de leurs communautés et dont le parcours peut servir d’exemple à la jeunesse », a-t-il indiqué.

Cette distinction confirme la volonté du Baobab d’Or de promouvoir des figures locales engagées au service du développement social et communautaire.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24