Sécurité alimentaire au Burkina Faso : Journalistes et communicateurs outillés sur l’hygiène des habitudes alimentaires de rue

​Le Ministère de la Santé, à travers le Secrétariat Technique chargé de la Multisectorialité pour la nutrition, a renforcé les capacités des journalistes et communicateurs du Burkina Faso sur les enjeux de la sécurité sanitaire des aliments, le lundi 29 juin 2026 à Ouagadougou. L’objectif de cette journée était, pour le Secrétariat Technique, de tracer les voies de sensibilisation de la population sur la question de l’hygiène sanitaire des aliments de rue, particulièrement en zone urbaine.

​C’est un fait connu, la plupart des Burkinabè préfèrent se nourrir dans la rue. Des restaurants dits « par terre » aux espaces de grillades, fréquenter ces zones est devenu une habitude ancrée. Pourtant, même si ces lieux sont le plus souvent visiblement agréables à visiter, ils n’en demeurent pas moins exposés à des dérives hygiéniques.

​Afin d’alerter sur cette réalité, le Ministère de la Santé, par le biais du Secrétariat Technique chargé de la Multisectorialité pour la nutrition, a tenu une journée pour éclairer les hommes de médias et les communicateurs.

Cela doit leur permettre, à leur tour, de véhiculer un message de vigilance quant aux habitudes alimentaires dans les rues. Pour ce faire, le Pr Nicolas Barro a animé une présentation sur le sujet.

Dans cet exercice, il a rappelé la nécessité de repenser l’hygiène dans les différents restaurants, depuis la chaîne de production à la base jusqu’au service, c’est-à-dire de la vendeuse au consommateur final.

​L’idée a été de présenter les enjeux de la question tout en espérant l’adoption de solutions dans les habitudes alimentaires de rue. « Lorsque nous pensons au secteur de l’alimentation de rue, le premier rapport qui vient à l’esprit est l’hygiène. L’état des lieux montre clairement que le secteur souffre d’un manque d’accompagnement.

Cela se fait, mais ce n’est pas suffisant. Il y a la formation qui manque, tout comme les équipements et le personnel qui font défaut. Avec ce que vous avez appris, vous allez être des acteurs qui vont nous aider dans cette sensibilisation », a-t-il expliqué.

​C’est précisément l’objectif recherché par le secrétariat en organisant cette rencontre, à en croire Dr Ella Compaoré, Secrétaire Technique chargée de la Multisectorialité pour la nutrition. « Ici, chacun de nous est concerné car les bonnes pratiques commencent à la maison.

De plus, peu importe où nous allons, que ce soit dans un restaurant conventionnel ou dans un petit restaurant au bord du goudron, et quel que soit le plat dont nous sommes friands, nous devons respecter les consignes car c’est la vie des gens qui est en jeu. On ne doit pas, par exemple, laisser ses cheveux détachés pour cuisiner, on doit avoir des ongles coupés et propres, et on doit porter un masque, surtout si l’on tousse beaucoup », a-t-elle clarifié.

​Cet atelier s’est articulé autour de la sécurité alimentaire, et plus spécifiquement dans les espaces de rue car, selon les organisateurs, la majorité des Burkinabè ont pour habitude de manger dehors.

​Abdoul Gani BARRY

Burkina 24