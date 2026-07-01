Insuffisance rénale : Le CHR de Dori ouvre un centre d’hémodialyse pour rapprocher les soins des patients

Le secrétaire général des régions du Liptako et du Soum, Auguste Kinda, s’est rendu le mardi 30 juin 2026 au Centre hospitalier régional de Dori afin de constater la mise en service effective du nouveau centre d’hémodialyse. Cette infrastructure marque une avancée majeure dans l’amélioration de l’offre de soins au profit des populations de ces deux régions.

Au cours de la visite, l’équipe dirigeante du CHR a présenté les installations à la délégation et expliqué le fonctionnement des équipements ainsi que l’organisation de la prise en charge des patients. Le centre dispose de 14 générateurs d’hémodialyse, dont 12 sont déjà opérationnels.

Pour le Dr Ouédraogo Saïdou Sébastien, néphrologue et assistant hospitalier universitaire à l’Université Joseph Ki-Zerbo, cette ouverture constitue une avancée majeure pour les populations de la région. « C’est un grand plaisir de pouvoir être les premiers à offrir ces soins, souvent difficiles d’accès pour la population vu la distance avec Ouagadougou et l’étendue de cette région », a-t-il déclaré.

L’hémodialyse permet de filtrer le sang lorsque les reins ne sont plus en mesure d’assurer cette fonction essentielle. Le nouveau centre prendra en charge aussi bien les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique terminale que ceux présentant des insuffisances rénales aiguës nécessitant une intervention rapide.

À l’issue de la visite, Auguste Kinda s’est réjoui de l’entrée en service de cette infrastructure sanitaire. « Dori constitue désormais un pôle de référence pour les populations du Liptako et du Soum, qui verront leurs malades pris en charge ici même, dans la région », a-t-il affirmé.

Le secrétaire général a toutefois insisté sur la nécessité de renforcer la prévention des maladies rénales. « Il ne faudrait pas que les gens attendent que la maladie se déclare pour se faire prendre en charge. Nos localités sont exposées à des produits qui nuisent à nos reins ; il faut sensibiliser nos communautés en amont », a-t-il plaidé.

Le centre a déjà commencé à accueillir ses premiers patients. Selon le Dr Ouédraogo Saïdou Sébastien, une patiente hospitalisée depuis plusieurs semaines dans l’attente d’une séance d’hémodialyse a pu bénéficier de son premier traitement le jour même de la visite des autorités.

Avec la mise en service de cette unité d’hémodialyse, le CHR de Dori comble un important déficit en matière de prise en charge des maladies rénales. Jusqu’à présent, les patients des régions du Liptako et du Soum devaient parcourir plusieurs centaines de kilomètres jusqu’à Ouagadougou pour accéder à ce type de soins spécialisés.

Cette nouvelle infrastructure devrait ainsi améliorer l’accès aux traitements, réduire les évacuations sanitaires et renforcer l’offre de soins de proximité dans le nord du Burkina Faso.

Amadou SOW

Pour Burkina 24