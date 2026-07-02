Pétanque : Sountong Nooma remporte le FIPO 2026

Le club burkinabè Sountong Nooma a remporté la troisième édition du Festival international de pétanque de Ouagadougou (FIPO), organisée du 23 au 28 juin 2026. En finale, l’équipe s’est imposée face au club nigérien Liberté Pétanque Club et repart avec le trophée ainsi qu’une récompense de deux millions de FCFA.

Pendant six jours, l’hippodrome de Nonsin et le nouveau boulodrome du club sportif de solidarité Naaba Wangsé ont accueilli les différentes compétitions de cette troisième édition du Festival international de pétanque de Ouagadougou (FIPO). L’événement, organisé sous la supervision technique de la Fédération burkinabè de pétanque, a réuni des joueurs venus du Burkina Faso, des pays voisins ainsi que du Maroc.

L’affiche de la finale oppose Soutong Nooma composé de composée d’Idrissa Zongo, Lassané Compaoré et Adama Bougoumpiga à Liberté Pétanque Club de Saley Moustapha, Soumara Tahirou et Mohamed Harouna.

Prévue en 13 points, la finale a rapidement tourné à l’avantage des Burkinabè. Après trois mènes, Sountong Nooma mène déjà 5-0. Les Nigériens réduisent l’écart en inscrivant quatre points (5-4) se rapprochant ainsi de l’égalisation. Mais les Burkinabè soutenus par leur public, réussies un nouveau bon coup et prennent le large (10-04).

L’équipe nigérienne abandonne

Alors que les spectateurs s’attendaient à une remontée de l’équipe nigérienne, celle-ci a finalement décidé d’interrompre la rencontre, évoquant les bruits du public. La table technique valide l’abandon et déclare Sountong Nooma vainqueur de cette troisième édition du Festival international de pétanque de Ouagadougou.

Pour s’imposer, l’équipe avait une stratégie bien à elle. « On voulait que le trophée reste au Burkina Faso parce qu’après 2 éditions, le Burkina Faso n’avait pas remporté le trophée. Dans la sous-région, on se connait. En montant sur le terrain, on savait qu’il fallait jeter le bouchon de 8 à 10 mètres pour pénaliser le tireur parce qu’on savait qu’il n’était pas bon sur les longues distances », explique Idrissa Zongo, le capitaine de l’équipe.

Pour le promoteur, cette édition est réussie compte tenu de l’engouement autour de la compétition. « Cette 3e édition, le niveau était élevé et la compétition grandit. C’est une réussite vu les six pays qui sont venus partager leur amitié avec nous. C’est très honorable pour la pétanque et c’est le Burkina Faso qui gagne », salue Maxime Zongo, le promoteur.

2 millions pour le vainqueur

Au classement final, Sountong Nooma remporte le trophée en plus de deux millions de francs CFA. Liberté Pétanque Club du Niger repart avec un million de FCFA. Le club Benkadi du Burkina Faso, troisième, reçoit 400 000 FCFA, tandis que Prestige Pétanque Club du Bénin, quatrième, empoche 350 000 FCFA

Les équipes classées de la cinquième à la huitième place ont chacune reçu une récompense de 100 000 FCFA. Au total, huit trophées ont été remis aux vainqueurs des différentes épreuves du festival. Le ministre en charge des sports Annick Pickbougoum a assisté à cette compétition en compagnie de l’ambassadeur pour le sport au Burkina Faso Charles Kaboré.