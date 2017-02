Concours African City Challenge jusqu’au 31 mars 2017 : Les blogueurs et journalistes web invités à participer

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le concours African City Challenge lance un appel aux blogueurs, journalistes et reporters web à participer au concours. Ces derniers sont invités à aller à la recherche des meilleures solutions d’affaires imaginées par les citadins africains qui souhaitent prendre en main le futur de leur ville en répondant aux enjeux de croissance urbaine. Concours lancé le 1er décembre dernier, ses organisateurs ont décidé de prolonger la date de participation aux jusqu’au 31 mars 2017 afin de donner plus de temps à ceux qui souhaitent participer.

Le concours permet entre autres de mettre en place et encourager les initiatives qui augmentent la couverture médiatique des problématiques de l’heure pour sensibiliser et mobiliser les citadins, tout en mettant la lumière sur les acteurs urbains du changement et les solutions d’affaires qu’ils proposent pour répondre à ces enjeux.