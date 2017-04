Gambie : Les corps de trois comploteurs contre Yahya Jammeh retrouvés et exhumés

0 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Selon plusieurs médias locaux et relayés par Africanews, les corps de trois comploteurs contre l’ex-président gambien, Yahya Jammeh, ont été retrouvés près de Kanilai, le village de ce dernier. Il s’agit du colonel Lamin Sanneh, de Njaga Jagne et d’Alagie Nyass.

Selon l’AFP, ces corps ont été retrouvés grâce « aux informations fournies par d’anciens membres d’un corps d’opérations spéciales », appelés localement ‘‘les Junglers’‘. Ces « Junglers » ont longtemps été à la table des accusés des Nations Unies du fait de « tortures et exécutions » sommaires.

« Les restes du colonel Lamin Sanneh, de Njaga Jagne et d’Alagie Nyass ont été exhumés vendredi (Ndlr: 31 Mars 2017) dans un champ de tir militaire de Tintinto (…) », a déclaré un responsable de la police gambienne.

Ces exécutions se sont inscrites dans le contexte du putsch manqué de 2014 contre Yahya Jammeh à la suite de laquelle six autres militaires avaient été arrêtés et condamnés par un tribunal militaire en avril 2015. Peu de temps après, ils avaient été tous graciés et réintégrés dans l’armée par le président déchu Yahya Jammeh, actuellement en Guinée Equatoriale.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24