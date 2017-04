Orange est officiellement à Bobo-Dioulasso

74 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Après avoir multiplié les acquisitions et les prises de participation, l’opérateur français impose maintenant sa marque au Burkina Faso. Le vendredi 31 mars 2017, Orange a ouvert officiellement ses portes dans la ville de Sya en présence du maire de ladite ville.

Ce n’est plus un secret de polichinelle, Airtel est officiellement devenu Orange au Burkina Faso. Dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, et partout dans le pays, le « A de Airtel laisse place au carré d’Orange ». A Bobo-Dioulasso, l’ouverture de l’agence a été faite par le maire de la commune Bourahima Sanou. Ce dernier ne manquera pas d’exprimer ses sentiments de joie et de satisfaction quant à la « venue officielle » de la marque dans sa commune.

Ainsi, Bobo-Dioulasso vibre désormais au rythme de Orange. C’est un bâtiment orné aux couleurs de la société qui accueille désormais à l’ex-agence de Airtel avec des hôtesses aux couleurs de Orange avec des « sourires orange » et le tout couronné par un « service de qualité » que son personnel met à la disposition de la clientèle. «Nous ne pouvons qu’apprécier cette boutique avec son magnifique service », a commenté le maire Sanou.

À travers son réseau cellulaire et surtout ses services de paiement, l’opérateur français ambitionne d’être un « moteur de la transformation numérique » au Burkina Faso et plus particulièrement à Bobo-Dioulasso. Et compte bien mettre à la disposition de la population de Sya une gamme variée de ses produits.

Selon le Directeur Général de Orange Burkina, Ben Cheick Haidara, Orange est une marque qui fait une promesse de qualité de service incomparable à sa clientèle. « Orange est une marque qui a fait ses preuves aussi bien en Europe mais aussi en Afrique et dans les pays voisins. Et aujourd’hui nous apportons une promesse d’amélioration de la qualité de nos services aussi bien la qualité de la voix que la connectivité Internet aux Burkinabè», a indiqué ce dernier.

Diner gala pour rassurer les autorités de la région

Après l’ouverture officielle de l’agence dans la matinée du vendredi 31 mars 2017, les responsables de la société Orange ont tenu à réunir les autorités régionales et communales ainsi que sa clientèle autour d’une soirée de diner gala. Une soirée qui a permis aux responsables de dévoiler au public leur ambition de conquérir le monde et plus particulièrement le Burkina Faso à travers leurs « services de qualité ».

Le DG Orange Burkina a saisi l’occasion pour rassurer les autorités de la région ainsi que sa clientèle que la compagnie travaillera toujours à maintenir sa place de leader dans le domaine de la téléphonie mobile au Burkina. « Notre ambition est de poursuivre le travail accompli ces dernières années dans le domaine de l’argent mobile, de l’Internet mobile pour faire de Orange le partenaire de référence de la transformation du numérique au Burkina Faso », rassure Ben Cheick Haidara.

« A cet effet, d’importants investissements ont été engagés pour permettre la fluidité au niveau de la communication et aussi de la connectivité Internet », a-t-il souligné.

Présent à cette soirée, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Attiou dans son discours n’a pas manqué d’exprimer ses sentiments de joie d’accueillir la marque Orange dans les Hauts-Bassins. « Ce qui contribuera sans doute au développement de notre région, voire le pays tout entier », a-t-il laissé entendre.

Une soirée riche en couleur avec des prestations d’artistes musiciens et humoristes burkinabè qui ont livré une animation « orange » au public « orange » dans une salle parée aux couleurs de la marque « orange ».

Martial SANOU

Correspondant de Burkina24 à Bobo-Dioulasso