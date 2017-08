Burkina : Un vaste programme alimentaire et nutritionnel lancé

Le programme de recherche de la securité alimentaire ainsi lancé est à saluer.mais le pays a enregistré depuis belle lurette tout une panoplie de programme de ce genre.les bilans sont toujours presenté avec MENTION SUFFISANT mais le mal demeure et semble s’empiré.alors la question aussi pertinante est de savoir si ces fonds toujour alloués sont utilisés suivant les objectifs fixés?des faux bilans sont-ils pas presentés just pour encourager les donateurs?mieux encore,pourquoi produire des choses pour vendre au lieu de produire ceux dont on a besoin pour une independance et securité alimentaires?Thomas Sankara a eu l’auto-suffisance en quatre ans sont l’aide de quelqu’un!

J’en appelle aux autorités,que ce fond soit utilisé coe il se doit et ne plus prendre quelque photos aujouté a de l’ancre pour tromper ceux qui nous prètent ce fond,que des politiques agricoles objectives soient elaborées et mises en oeuvre parer a ce mal et que tous nous ayons cela comme objectif COMMUN.

Merci