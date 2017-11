Sabcé : Le Commissariat de police « construit sous la révolution » en reconstruction

Les citoyens devraient faire l’effort de mieux comprendre le sens profond du bien commun. C’est tout ce qui appartient à tous et à chacun. Le territoire national, les édifices et infrastructures publics (services publics, routes, barrages, ponts etc…).constituent entre autres, le bien commun des citoyens burkinabè qu’ils doivent protéger et renforcer. Dans des établissements scolaires, cette notion de biens communs est enseignée dans le programme d’Education Civique et Morale(E.C.M).Ainsi, les élèves, étudiants et tous les citoyens burkinabè doivent éviter de saccager des biens publics comme les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les routes bitumées et bien d’autres infrastructures qui sont le patrimoine national. Dans la ville de Ouagadougou, les citoyens ont compris qu’ils ne doivent plus casser les feux tricolores lors des manifestations de protestations car, cela expose tout le monde à des risques d’accidents. De même, saccager des services de sécurité et de justice, prive les citoyens de la possibilité de légaliser des documents, d’avoir des casiers judiciaires pour les concours, des certificats de nationalité etc…Le ministre d’Etat en charge de la sécurité, Simon Compaoré fournit des efforts pour le renforcement des équipements des agents et services de sécurité. Il a fait le tour de commissariats et brigades de gendarmerie à travers les différentes régions du pays, pour constater de visu, les réalités des services de sécurité, dans l’optique de trouver des solutions adéquates en termes d’équipements et de réhabilitation des infrastructures. C’est ainsi qu’il est un interlocuteur crédible au sein du gouvernement et auprès des partenaires techniques et financiers pour des plaidoyers en faveur des appuis conséquents au secteur de la sécurité au profit de tous. La lutte contre le terrorisme demeure une action de tous les citoyens par une collaboration en matière de renseignement avec les Forces de Défense et de Sécurité(FDS), pour éviter les attaques contre les populations et les services de sécurité. Les citoyens peuvent aussi téléphoner gratuitement aux numéros suivants pour signaler tout cas suspect ou d’attaque : 17(police) ,16(gendarmerie) ,1010 (service de veille de la sécurité).