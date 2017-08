96 PARTAGES Partager Twitter

Le 12e Festival cinémas d’Afrique – Lausanne s’ouvre jeudi 17 août avec la projection du film franco-burkinabè « Wallay » de Berni Goldblat.

Sorti en juin dernier, « Wallay » le premier long métrage du cinéaste helvético-burkinabé Berni Goldblat, continue son tour du monde des festivals. Programmé au 12e Festival cinéma d’Afrique – Lausanne, le film sera projeté à l’ouverture ce jeudi 17 août. « Wallay » célèbre la richesse du métissage à travers l’histoire d’un adolescent français qui découvre le village d’origine de son père, ainsi qu’une autre vie, au Burkina Faso.

Récemment applaudi au Festival de Cannes, il ne manquera pas de séduire à nouveau, au Festival cinémas d’Afrique qui fête la richesse et la diversité des cultures africaines.

Sur le thème RENCONTRE, le Festival cinémas d’Afrique permet de découvrir la richesse et la diversité de la production cinématographique sur le continent africain et invite à la découverte, à l’évasion et à la réflexion au cœur de l’été lausannois.

Le Festival fait également honneur à un autre artiste originaire du Burkina, le photographe Siaka Soppo Traoré. Ses œuvres, une série de photographies intitulée « Sunu Street », seront exposées au Casino de Montbenon où seront projetés quelques uns des 60 films, fictions et documentaires, courts et longs métrages.