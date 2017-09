0 PARTAGES Partager Twitter

Le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2015, Boukary Ouédraogo dit « Tintin », dans une déclaration a remercié le président du Faso, Roch Kaboré, pour avoir sauvé sa vie. C’était le mardi 5 septembre 2017 à Ouagadougou.

Boukary Ouédraogo dit « Tintin », a tenu à témoigner sa reconnaissance au Président du Faso. « J’étais dans une situation catastrophique, dans le coma. Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a diligenté son médecin personnel de s’occuper de mon évacuation en Tunisie avec mon épouse » a-t-il relaté. Cette évacuation a eu lieu le 3 novembre 2016.

Selon lui, c’est grâce au locataire de Kosyam et au bon Dieu qu’il est toujours sur cette terre. Il a également profité demander à toute la population de rester debout face aux attentats terroristes et solliciter la solidarité autour du Président du Faso.

Concernant la crise financière, il a fait comprendre qu’elle est mondiale. « Ailleurs, elle est plus grave qu’au Burkina Faso. C’est par notre propre détermination que nous pouvons lutter contre cette crise et la vaincre par le travail et le dévouement » a-t-il suggéré. Il a également présenté ses condoléances pour la disparition de Salifou Diallo.

En rappel, Boukary Ouédraogo dit « Tintin » a été un candidat indépendant malheureux à l’élection présidentielle de 2015. Il avait obtenu 15 007 voix, soit 0, 48%.

Jules César KABORE

Burkina 24