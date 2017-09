Country music : L’artiste américain Don William est décédé

0 PARTAGES Partager Twitter

Le célèbre chanteur de country américain a tiré sa révérence le vendredi 8 septembre dernier à l’âge de 78 ans, a-t-on appris de la part des médias du pays de l’Oncle Sam.

Il avait 78 ans et est décédé après une « courte maladie » ont témoigné ses proches ses proches.

Né au Texas en 1939, Don Williams a débuté sa carrière solo en 1971. Considéré à la fois comme un crooner et un chanteur de country, il avait classé dix-sept de ses titres, parmi lesquels « Tulsa Time », « Good Ole Boys Like Me » et « I Wouldn’t Want To Live If You Didn’t Love Me », à la première place des hits aux Etats-Unis.

Son dernier album date de 2014, soit deux ans avant l’annonce de sa retraite artistique. Son titre « Listen to the Radio » a bercé l’enfance de plusieurs adeptes de la langue anglaise.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24