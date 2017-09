Afrique du Sud # Burkina Faso : Retour de Guira, première pour Mohamed Koné, Malo out

359 PARTAGES Partager Twitter

Le sélectionneur des Étalons Paulo Duarte a livré une liste de 24 joueurs convoqués pour préparer le match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 contre l’Afrique du Sud le 7 octobre 2017.

Dans cette liste rendue publique par Paulo Duarte au cours d’une conférence de presse organisée le vendredi 22 septembre 2017 à Ouagadougou, Paulo Duarte a fait appel à Adama Guira, Bakary Saré absents lors des derniers matchs des Etalons contre le Sénégal en aller et retour le samedi 2 septembre et le mardi 5 septembre. En plus de ces deux joueurs, Paulo Duarte convoque pour la première fois Mohamed Gnontcha Koné qui évolue au Lokomotiv Tashkent en Ouzbékistan.

L’équipe burkinabè sera en stage à partir du 2 octobre 2017 pour préparer cette rencontre capitale contre l’Afrique du Sud pour la qualification à la Coupe du Monde 2018.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24

Listes des joueurs retenus Moussa Germain Sanou (Beauvais/France) Daouda Diakité (AS Tanda/Côte d’Ivoire) Hervé Kouakou Koffi (Lille/France) Dylan Ouédraogo (AS Monaco B/France) Issouf Paro (Niort/France) Bakary Koné (Strasbourg/France) Mohamed Ouattara (WAC Casablanca/ Maroc) Yacouba Coulibaly (Le Havre/ France) Steeve Farid Yaogo (Toulouse/France) Mohamed Gnontcha Koné (Lokomotiv Tashkent/Ouzbékistan) Adama Guira (AGF/Danemark) Bakary Saré (Beleneses/Portugal) Ibrahim Blati Touré (Omonia Nicosia/Chypre) Charles Kaboré (Krasnodor/Russie) Ousmane Sylla Junior (CS Constantine/Algérie) Sibiri Alain Traoré (Al Markhiya Sports/Qatar) Stéphane Aziz Ky (Omonia Nicosia/Chypre) Cyrille Barros Bayala (Lens/France) Anthony Koura (Nancy/France) Aristide Bancé (Al Masry/Égypte) Bertrand Isidore Traoré (Lyon/France) Banou Diawara (Smouha/Égypte) Yaya Banhoro (Santos/Brésil).

