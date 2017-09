Burkina : Un homme abattu dans le Soum

153 PARTAGES Partager Twitter

Un homme a été abattu par des individus armés non identifiés dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 septembre 2017 à Djibo dans le Soum.

Des individus armés se déplaçant à motos ont enlevé et tué une personne non encore identifiée à Diadiao, localité située à moins d’une dizaine de kilomètres de Djibo dans le Soum, dans la nuit du 21 au 22 septembre 2017, a appris Burkina24.

La menace terroriste se fait de plus en plus omniprésente dans le nord du Burkina. Les assassinats et les actions de groupes terroristes s’y sont multipliées ces derniers mois. Le Président du Faso Roch Kaboré a annoncé devant l’ONU le 21 septembre 2017 que la lutte contre le terrorisme est devenu une priorité au « Pays des Hommes intègres ».

De janvier 2016 à août 2017, près d’une centaine de personnes civiles comme membres des forces de défense et de sécurité ont été tuées dans le cadre d’attaques terroristes.

Burkina24