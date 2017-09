Ouaga : Abdoul rend service aux habitants de l’arrondissement 1

71 PARTAGES Partager Twitter

L’homme d’affaires burkinabè, Abdoul Ouédraogo, le Président directeur général de l’entreprise Abdoul service international, est venu en aide au centre médical urbain (CMU) de Samandin dans l’arrondissement 1 de Ouagadougou. Cette action entre dans le cadre des nombreuses œuvres caritatives du donateur à travers la ville de Ouagadougou. C’était ce jeudi 28 septembre 2017.

Pour l’histoire de cette action, le 1er aout 2017, le Président directeur général de ECODIS, Hamado Traoré, avait remis du matériel médical au centre médical urbain de Samandin. Il avait profité lancer un appel aux bonnes volontés pour la rénovation du centre. Cet appel a été relayé par le Président de l’Assemblée nationale. C’est ainsi, que l’homme d’affaires burkinabè, Abdoul Ouédraogo, natif du quartier Samandin a attendu l’appel.

Ce jeudi 28 septembre 2017, c’est une chose faite. « Aider un centre de santé, c’est aider la population du Burkina Faso», a laissé entendre Abdoul Ouédraogo. Il a également précisé que ce centre sera profitable à tout le monde.

Lors de la cérémonie, il a également lancé un appel au Président de l’Assemblée nationale, Alassane Balla Sakandé, pour la réduction du chômage des jeunes du quartier.

Par ailleurs, Abdoul Ouédraogo a offert un kit pour bébé et une somme de 50 000 FCFA pour les 13 nouvelles mamans du centre. Egalement, il a remis une somme de 1 million de FCFA pour le personnel soignant.

Le ministre de la santé, Nicolas Méda, présent à la rencontre, a affirmé que « nous saluons cet engagement citoyen qui vient soulager le système de santé en offrant au CMU un important lot de matériel médico-technique et surtout de lot de matériel pour la prise en charge de la mère et de l’enfant ».

Le coût de la rénovation du CMU est estimé a environ 30 millions de F CFA. Les autorités administratives et coutumières ont tour à tour remercié le PDG d’Abdoul Services International, de ses bienfaits.

En rappel, l’homme d’affaires burkinabè, Abdoul Ouédraogo, PDG de l’entreprise Abdoul service international, a fait don de couveuses, de matériels médicaux, d’ambulances, et aménagé une aire de repos pour les patients et accompagnants de malades de l’hôpital Yalgado Ouédraogo. Egalement, il a été désigné l’homme de l’année 2016, par l’Association Gallian et la radio Salankoloto à la 6e édition.

Jules César KABORE

Burkina 24