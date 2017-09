Coopération décentralisée : Le Burkina réunit ses partenaires à Ouaga

3 PARTAGES Partager Twitter

Ouagadougou accueille du 5 au 7 octobre 2017 les premières Assises nationales de la coopération décentralisée (ANCD). Les organisateurs dudit évènement, avec à leur tête le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, ont fait le point des préparatifs de ces assises, ce jeudi 28 septembre 2017.

Contrairement aux rencontres bilatérales tenues jusque-là, les premières assises nationales de la coopération décentralisée sont ouvertes aux acteurs de tous les pays du monde. « C’est la première fois le Burkina Faso organise une telle rencontre sur la coopération décentralisée », a fait savoir le ministre en charge de l’administration territoriale, Siméon Sawadogo.

« Coopération décentralisée et autonomisation des collectivités territoriales » est le thème central retenu pour ces assises. ONG et associations nationales et internationales, services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales se rencontreront du 5 au 7 octobre 2017 dans la capitale burkinabè.

A entendre le ministre de tutelle, cette édition se veut une occasion de relancer la coopération décentralisée et rassurer les investisseurs et partenaires extérieurs notamment ceux du Nord sur le renforcement du processus de décentralisation au Burkina.

« La coopération décentralisée est, pour nos collectivités territoriales, une opportunité de partage d’expériences, de renforcement des capacités, de mobilisation de ressources et de mutualisation des moyens afin d’améliorer la gouvernance locale et d’offrir aux populations des services publics locaux de qualité », a expliqué Siméon Sawadogo.

Avec un budget d’environ 208 millions de FCFA, la rencontre est organisée en partenariat avec l’Association des régions du Burkina Faso (ARBF) et l’Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF). Selon le Président de l’ARBF, Eric Tiemtoré, ce grand rendez-vous permettra notamment aux nouveaux élus locaux de rencontrer leurs partenaires pour certains et de nouer de nouveaux partenariats pour d’autres.

Plus de 1.000 participants sont attendus à Ouagadougou. Ce sont, entre autres, les Présidents de Conseil de collectivités territoriales, les membres de comités de jumelage, les membres de la société civile et du secteur privé, des personnalités étrangères connues du monde de la décentralisation.

Un échange direct entre le Président du Faso et les acteurs de la coopération décentralisée est également prévu le 6 octobre 2017. En marge des travaux, il est par ailleurs prévu l’organisation du village de la coopération décentralisée. Il s’agit d’un espace dédié aux expositions des collectivités et aux rencontres B to B.

L’Ambassade de France au Burkina, le Bureau de la coopération suisse, l’association internationale des maires francophones, la Chambre de commerce et d’industrie, les cités et gouvernements locaux unis d’Afrique, l’UEMOA, font entre autres parties des partenaires qui accompagnent l’organisation de ces premières assises nationales.

Noufou KINDO

Burkina 24