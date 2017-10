Burkina : Le Pr Nicolas Méda élevé à la Légion d’honneur par la France

0 PARTAGES Partager Twitter

La France a élevé le Pr Nicolas Méda, ministre de la santé, au rang d’officier national dans l’ordre de la Légion d’honneur française. C’était ce lundi 16 octobre 2017 à Ouagadougou.

Des collègues, des amis et les membres de la famille du Pr Nicolas Méda sont venus nombreux pour être témoins de la cérémonie de décoration à l’Ambassade de France. Juste avant la cérémonie de décoration, l’ambassadeur de la France, Xavier Lapeyre de Cabanes a rappelé le brillant parcours du Pr Nicola Méda.

Par ailleurs, il a expliqué le choix du récipiendaire. « Quand on donne une Légion d’honneur à un étranger, c’est en général quelqu’un qui a travaillé pendant toute sa vie pour l’amitié pour la France et le pays en question. Qui a apporté quelque chose de particulier et de très fort par son travail » a-t-il expliqué.

Il a précisé que le Pr Nicolas est un chercheur de très haut niveau qui a énormément fait progresser la science dans le monde avec des programmes particuliers de recherche notamment sur le SIDA et la transmission de la mère à l’enfant. « C’est quelqu’un qui a fait un travail remarquable. C’est une manière de lui dire merci de façon officielle » a-t-il conclu.

Pr Nicola Méda a laissé entendre des sentiments de joie surtout d’humilité parce que « quand votre mérite est reconnu, c’est surtout une invite, à plus d’engagement, à plus de persévérance pour mériter cette reconnaissance surtout qu’elle vient d’un pays ami, la France ».

Jules César KABORE

Burkina 24