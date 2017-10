Sécurité nationale : Les contrôleurs aériens apportent leur contribution

29 PARTAGES Partager Twitter

Le 20 octobre de chaque année est célébrée la journée internationale du contrôleur aérien. L’Association professionnelle des contrôleurs aériens du Burkina Faso (APCAB) ne veut pas rester en marge de cette commémoration.

« Le contrôleur aérien à l’ASECNA : Contribution à la sécurité nationale ». C’est le thème retenu au Burkina Faso pour la journée internationale du contrôleur aérien ce vendredi 20 octobre 2017 à Ouagadougou.

Le contrôleur aérien gère le trafic aérien avec les départs et les arrivées des vols. Egalement, il donne les informations des avions, réglemente les décollages et les atterrissages des vols. Chaque 20 octobre, le monde de l’aviation fait une halte pour rendre hommage au contrôleur aérien.

Moise Ramdé, contrôleur aérien à l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique (ASECNA), a rappelé que « cette journée vise à promouvoir et faire connaitre le métier de contrôleur aérien ». Concernant le thème de cette année, il a précisé que c’est pour montrer la contribution du contrôleur aérien dans la sécurité du Burkina Faso.

« Comme le ciel c’est aussi une frontière pour accéder à notre pays, très facilement, l’aéroport peut se retrouver dans le viseur des gens qui veulent s’attaquer au pays. Dans un contexte différent, il faut avoir des attitudes différentes. (Il faut) plus de vigilance dans la gestion du trafic aérien, plus de vigilance dans l’emprise aéroportuaire, (être) plus attentif pour déceler toutes anomalies » a signifié Moise Ramdé.

Une conférence débat, un jogging à travers la ville de Ouagadougou, un match de maracana, telles sont les activités prévues pour cette année. En rappel, l’Association professionnelle des contrôleurs aériens du Burkina existe il y a 26 ans et compte 33 membres repartis entre Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.

Jules César KABORE

Burkina 24