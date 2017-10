« Youth Power Burkina » promeut la participation citoyenne des jeunes

0 PARTAGES Partager Twitter

L’Association des jeunes pour le développement durable au Burkina Faso (AJDD/BF) a lancé un nouveau projet ce vendredi 20 octobre 2017 à Ouagadougou. Dénommé « Youth Power Burkina », le projet vise à renforcer la participation citoyenne des jeunes au niveau local.

Selon le président de l’Association des jeunes pour le développement durable au Burkina Faso (AJDD/BF), Cheick Fayçal Traoré, le projet vise à renforcer la participation citoyenne des jeunes au niveau local à travers un dialogue permanent avec des sociétés locales et également à travers une dimension importante qu’est la promotion du genre, la promotion de la femme.

Il est convaincu que l’« on ne peut pas faire le développement surtout au niveau de la jeunesse si on n’implique pas suffisamment la jeunesse ». « Youth Power Burkina » compte donc promouvoir la participation citoyenne des jeunes par le renforcement de la synergie d’action et la promotion du leadership féminin dans trois régions du Burkina.

« Ce matin, il consistait de rencontrer l’ensemble des partenaires de projet notamment les Communes de Gaoua, de Korsimoro et de l’Arrondissement 11 de Ouaga. Il s’agissait également de rencontrer les jeunes leaders de ces localités, parce que le projet sera conduit avec eux, et aussi de présenter le projet à l’ensemble de l’opinion publique », a expliqué le Président de l’AJDD. Le projet, soutenu par OXFAM, est prévu sur une durée de 18 mois et a un coût estimé à 30 millions de FCFA.

Pour rappel, l’AJDD est une organisation de jeunes qui œuvre depuis 2009 dans la promotion de la jeunesse, notamment en termes de promotion des opportunités d’emplois et de la participation citoyenne. L’organisation est également active dans le domaine de l’eau et de l’assainissement en réalisant des forages, en sensibilisant les populations et en créant des opportunités d’emplois pour les jeunes dans le domaine de l’environnement.

Noufou KINDO

Burkina 24