Saran Sérémé : Après la spatule de l’amazone, la calebasse du Médiateur !

Après sa nomination par décret le 27 septembre 2017, Saran Sérémé a prêté serment ce vendredi 27 octobre 2017 en présence du Président du Faso et des membres du conseil constitutionnel. La cérémonie a également été marquée par la passation de charges entre le nouveau médiateur et Alima Deborah Traoré.

Il y a trois ans jour pour jour l’amazone Saran Sérémé, ainsi que d’autres femmes ont effectué une marche pour revendiquer le respect des fondamentaux de la république et la préservation de la paix sociale du Burkina. Le nouveau médiateur du Faso Saran Serémé lance désormais un appel de paix aux femmes. « Nous lançons un vibrant appel à nos sœurs afin qu’elles sortent la calebasse de la paix, d’abondance et d’unité », souligne-t-elle.

Saran Sérémé a indiqué que le Médiateur du Faso est un organe très proche du peuple et adapté à leur préoccupation. Elle a placé son mandat sous le signe de l’ouverture, l’innovation et l’excellence et reste persuadée que la société burkinabè saura davantage s’approprier ce mécanisme de recours gratuit, de services de résolution rapide et consensuelle, en cas de conflits avec la puissance publique.

Elle a clos son propos en assurant qu’en tant qu’officier indépendant et impartial, elle se fera le devoir de renforcer la crédibilité de l’institution auprès de toutes les parties prenantes afin de gagner davantage la confiance du peuple.

Tout en souhaitant plein succès pour le mandat de Saran sérémé, Alima Déborah Traoré, qui a passé six ans à la tête de l’institution, a dressé un bilan positif de son mandat.

Saran Sérémé née le 17 novembre 1968 est mariée, mère de deux enfants.

Irmine KINDA

Burkina24