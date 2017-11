Djibrill Bassolé: « Si j’en ai l’occasion, je travaillerai pour une solution pacifique au Sahel »

0 PARTAGES Partager Twitter

Djibrill Bassolé voudrait contribuer à faire taire le terrorisme dans le Sahel burkinabè. Mais pas avec des moyens militaires.

Comme Gilbert Diendéré et François Compaoré, Djibrill Bassolé s’est confié à Jeune Afrique. Dans ce journal, celui qui est désormais placé en résidence surveillée a répété ce que ses partisans disaient de lui ou sur lui. D’abord, il affirme ne voulait pas se soustraire à la justice. Il est prêt à rendre compte, mais souhaite aller se soigner pour ensuite revenir. « Puisque les audiences de confirmation des charges ont débuté, je m’y soumettrai. Mais ensuite, j’introduirai des requêtes pour être autorisé à aller me faire soigner à l’étranger en attendant de comparaître devant la juridiction de jugement ».

Ensuite, il se considère comme un «prisonnier politique» dans sa résidence surveillée à Ouaga 2000. Il en veut pour preuve l’arrêté pris par le ministre de la défense pour l’y placer.

Enfin, il n’a pas de mauvais rapports avec Roch Marc Christian Kaboré et ne voudrait pas non plus « provoquer » les magistrats en tenant certains propos. Sa note n’est cependant pas aussi tendre pour le gouvernement qu’il accuse de vouloir le priver de sa liberté.

Sur un autre plan, Djibrill Bassolé a donné son avis sur la lutte contre le terrorisme au nord du Burkina. Il laisse entendre que la solution militaire n’est pas forcément la meilleure manière d’en venir à bout. « Si j’en ai l’occasion, je travaillerai pour une solution pacifique au Sahel. Car au rythme actuel, si nous privilégions la confrontation armée [avec les terroristes], les modestes budgets dont nous disposons seront dépensés au dépens du développement social et économique».

Pour rappel, le premier général de la gendarmerie burkinabè est poursuivi pour trahison par la justice militaire pour son implication dans le putsch de septembre 2015 au Burkina.

Burkina24