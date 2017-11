Elitis Express : Les commodités du transport aérien dans des bus

212 PARTAGES Partager Twitter

La compagnie de transport Elitis Express assurant la liaison Ouagadougou-Bobo Dioulasso, a lancé officiellement ses activités ce mardi 14 novembre 2017 à Ouagadougou.

Le paysage du transport burkinabè vient de s’agrandir avec l’arrivée de la compagnie Elitis Express. Le promoteur hôtelier dans la ville de Bobo-Dioulasso avec l’hôtel Sissiman et de la compagnie Elitis Express, Roland Sow, a expliqué que c’est depuis 3 ans qu’il avait l’idée de la réalisation d’une compagnie de transport-voyageurs terrestres à l’image des transports-voyageurs aériens.

Ce mardi 14 novembre 2017, c’est chose faite avec 7 bus, deux gares à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Les cars Elitis Express, ce sont des bus climatisés de marque MAN/ IRIZAR d’origine brésilienne, avec des aménagements spacieux, 4 écrans télévisuels, un wifi, un dispositif pour le chargement des téléphones.

Roland Sow a précisé que ce sont des bus 15 mètres de long avec un poids de 17 tonnes de 71 places revus pour 54 places pour offrir plus de commodités. Par ailleurs, un repas complet est servi aux clients tout au long du trajet, des hôtesses à bord, deux chauffeurs par trajet, des toilettes et lavabo, un voyage sans arrêts.

Le coût global du projet est de 3 milliards 445 millions de FCFA avec une soixantaine d’emplois directs. Concernant les gares, elles sont sous surveillance vidéo, avec un espace de guichet climatisé en mode gestion de file d’attente, un restaurant, un fast-food, une boutique, du wifi gratuit, un centre d’appel, une possibilité d’achat en ligne et une mise en service de véhicules de location.

Le ministre des transports et de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Souleymane Soulama a laissé entendre que « toute société qui vient apporter de l’offre de transport de voyage dans notre pays nous devons de l’accompagner ». Il a félicité le promoteur pour cette initiative et a déclaré que « c’est une compagnie qui est au dessus des normes que le département a fixées pour être dans la qualité de transport-voyageurs ».

« C’est la première compagnie qui a installé des appareils d’alcoométrie pour contrôler les chauffeurs», a ajouté Souleymane Soulama.

Hamadou Coulibaly, responsable exploitation, a fait comprendre que pour l’achat d’un ticket, un document d’identité est indispensable.

« Le document d’identité est scanné et reste dans la base de données. Avant chaque départ, nous tirons un manifeste de voyage, qui relate la liste de passagers, que nous remettons aux chauffeurs et aux autorités compétentes », a-t-il expliqué.

Il précise également la possibilité de payer un ticket en ligne.

Les invités et les officiels ont fait une ballade dans le bus de la société Elitis Express à travers la ville de Ouagadougou. A l’issue de la cérémonie de lancement de la compagnie, un voyage inaugural a été organisé sur la ville de Bobo-Dioulasso.

Jules César KABORE

Burkina 24