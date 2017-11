Zimbabwe : Robert Mugabe dit être « détenu » à son domicile

0 PARTAGES Partager Twitter

La situation évolue très rapidement au Zimbabwe avec l’irruption de l’armée sur la scène politique depuis ce mardi 14 novembre 2017. Au lendemain de cette crise, Robert Mugabe a affirmé à Jacog Zuma, le président sud-africain, être « détenu » à son domicile par l’armée qui contrôle, par ailleurs, des points névralgiques de Hararé, la capitale.

Selon l’Ambassade britannique au Zimbabwe dans communiqué à destination de ses ressortissants dans ce pays, à 14:30 Gmt ce mercredi 15 novembre, l’armée s’est déployée « à des emplacements stratégiques autour d’Harare », la capitale.

Quant à Joacob Zuma de l’Afrique du Sud, il rapportait en début d’après-midi de ce mercredi 15 novembre les propos de son homologue Zimbabwéen Robert Mugabe qui dit être « détenu à son domicile »..

Un communiqué de la présidence Sud-africaine a révélé que le président Jacob Zuma a envoyé deux de ses ministres à Harare pour « rencontrer le Président Robert Mugabe et les Forces de défense zimbabwéennes », appelant « au calme et à la retenue et exprimé l’espoir que les développements au Zimbabwe n’amènent pas un changement inconstitutionnel de gouvernement« .

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24 Source: Jeune Afrique