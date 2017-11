Ousmane Guiro convoque l’Etat burkinabè devant la Cour de justice de la CEDEAO

0 PARTAGES Partager Twitter

L’Agence d’information du Burkina (AIB) a annoncé ce 20 novembre 2017, que la Cour de justice de la CEDEAO va juger à partir du mardi 21 novembre 2017, à Abuja (Nigeria), le dossier ‘’Ousmane Guiro, l’ex Directeur Général des douanes contre l’Etat burkinabè’’. Reconnu coupable pour corruption active et enrichissement illicite, il estime que ses droits à un procès équitable et à la présomption d’innocence ont été violés.

Selon les sources de l’AIB, Ousmane Guiro proteste contre la décision de jugement numéro 027 du 30 avril 2014, où il a été reconnu coupable de corruption passive, d’enrichissement illicite, de blanchiment d’argent et de possession illégale d’armes.

Ousmane Guiro soutient avoir été empêché de déposer des documents, en raison du mauvais fonctionnement du greffe de la Cour d’appel. Il demande à la Cour de justice de la CEDEAO de conclure qu’il ne peut pas bénéficier d’un procès équitable et à la présomption d’innocence et qu’il devrait de ce fait être jugé, conformément aux principes internationaux.

L’AIB affirme que Ousmane Guiro avait été déchargé de ses fonctions de Directeur général des Douanes le 2 janvier 2012, après la découverte de cantines contenant près de deux milliards de FCFA et d’objets de valeur chez un de ses proches. Sous le régime de la Transition, en juin 2015, Ousmane Guiro a été condamné à deux ans de prison avec sursis et au paiement de dix millions de francs CFA d’amende et la confiscation d’une partie des objets saisis.

La Cour de Cassation se prononçant en juin 2016, sur le pourvoi formulé par le Procureur général près la Cour d’Appel Laurent Poda, a renvoyé les parties devant la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou et condamné M. Guiro aux dépens.

Alice THIOMBIANO (stagiaire)

Burkina 24