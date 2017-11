Welthungerhilfe (WHH), ex Agro Action Allemande (AAA) recrute

0 PARTAGES Partager Twitter

Welthungerhilfe (WHH), ex Agro Action Allemande (AAA) est une ONG allemande implantée au Burkina Faso depuis plus de 40 ans et intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la préservation de l’environnement, le WASH, la résilience, la redevabilité, le plaidoyer. Dans le cadre du renforcement des équipes de son programme pays au Burkina Faso et de la mise en œuvre de nouveaux projets, la Welthungerhilfe et ses partenaires Self Help Africa (SHA), la Confédération Paysanne du Faso (CPF), l’Association Zood Nooma pour le Développement (AZND), l’Association de Développement Sougri Nooma (ADSN), Projet Ecologie et Reboisement (PER) et Fédération Wend Yam (FWY) recherchent pour le début de l’année 2018 plusieurs types de candidatures pour les 07 postes suivants à pourvoir:

Poste N° 1: Un Chef de projet WHH pour la coordination d’une plateforme multi-pays et multi-acteurs sur les problématiques foncières en matière agricole ; Poste N° 2: Un Coordinateur national, basé à la Confédération Paysanne du Faso, pour l’animation de la plateforme sur les problématiques foncières en matière agricole ; Poste N° 3: Un Responsable de communication, basé à la Confédération Paysanne du Faso, pour appuyer le coordinateur national de la plateforme et la Confédération ; Poste N° 4 Un Adjoint au chef de programme de la WHH ; Poste N° 5: Un Responsable de communication pour la WHH ; Poste N° 6: Un Chef de projet pour le développement et la professionnalisation de l’aviculture dans le Bam ; Poste N° 7: Un Responsable administratif et financier pour un projet de sécurité alimentaire et environnement multi-acteurs basé à la WHH.

Autres informations

L’avis complet peut être consulter via :

gl/E7HJ4L Au bureau pays de la WHH Facebook : sur le Page Welthungerhilfe Burkina Faso Sur Faso.net Sur Burkina24

Durée du contrat : un (1) an renouvelable (période d’essai de 03 mois)

Catégorie de contrat : contrat local

Composition du dossier : Une lettre de motivation d’une page maximum incluant la prétention salariale adressée au Directeur Pays de la Welthungerhilfe, un curriculum vitae détaillé de 5 pages maximum mentionnant clairement les formations, diplômes, les expériences professionnels et les références pertinents ( attention à ce stade pas de photocopies de diplôme ni d’attestations ).

Chaque courrier de candidature devra mentionner clairement le poste pour lequel le candidat postule en indiquant son titre et son numéro.

Processus de recrutement : Présélection sur dossier, test écrit/informatique et entretien oral par la suite si présélection.

Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 04 décembre 2017 à 15H.

Soit à l’adresse: Secrétariat Welthungerhilfe, sis à Somgandé, Avenue de la Somalie, rue 19.119, secteur 19 ; 11 BP 5 CMS Ouaga 11 ; Tél : + 226 25 35 55 00 Soit par courrier électronique à : oua.bureau@welthungerhilfe.de

NB : Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Seuls les candidats retenus pour la suite du processus seront contactés.

WHH se réserve le droit de ne donner suite qu’à une partie ou la totalité des différents postes à pourvoir.

Le Directeur Pays

Jean Philippe JARRY