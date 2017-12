Ministère du commerce : Loupe d’un étudiant sur le département communication

3 PARTAGES Partager Twitter

L’étudiant Damien Ouédraogo a présenté ce 27 décembre 2017 à Ouagadougou, la conclusion de ses recherches en communication d’entreprise et marketing sur le ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat(MCIA). Le thème de cette recherche est « la mise en œuvre de la communication au ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat : état des lieux difficultés et perspectives ».

Pour clôturer sa formation en licence, Damien Ouédraogo de l’ISPP a choisi de mener ses recherches sur la communication du MCIA. Un choix qu’il justifie par le fait que, c’est issu une remarque. Il affirme que « certaines administrations ont besoin d’améliorer leur performance en matière de communication ».

Damien Samson Ouédraogo suggère au MCIA de revoir sa stratégie de communication. Il s’agit, selon lui, d’élargir leur zone de communication, de mettre en place un groupe électrogène et d’octroyer plus de moyens financiers et matériels pour une bonne réalisation des activités.

Le jury a trouvé le travail de Damien Samson Ouédraogo digne d’une recherche en communication d’entreprise et marketing en lui décernant la note de 17/20. Pour Dr Salif Koala, président du jury, sur le plan académique, le travail est acceptable et « cela met un baume au cœur de savoir qu’un étudiant arrive à ce niveau ».

Quant à Zacharia Bakouan, chargé de la presse et relation au MCIA, membre du jury, il trouve que l’étudiant a fait une très belle analyse situationnelle de la communication du ministère et les problèmes sont, entre autres, l’absence de ligne budgétaire pour la communication.

Il déclare que les problèmes relevés sont réels et « nous pensons que en tant qu’œil extérieur ayant indexé, peut-être que l’autorité va revoir pour qu’on puisse avoir des facilités de mise en œuvre de nos actions de communication ». Il assure que « le document sera traduit en conseil de cabinet ».

Alice THIOMBIANO (Stagiaire)

Burkina 24