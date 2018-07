Blessé, Hassan Bandé manquera le prochain regroupement des Etalons

0 PARTAGES Partager Twitter

L’international burkinabè Hassan Bandé, sociétaire de l’Ajax d’Amsterdam s’est blessé ce vendredi 13 juillet 2018 en match amical entre l’équipe réserve de l’Ajax d’Amsterdam et Anderlecht. Le Burkinabè a passé seulement 12 minutes sur le terrain.

L’ancien joueur de Salitas, passé par Maline (Belgique), a été touché au pied gauche et manquera ainsi le début de saison avec son club ainsi que la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 entre la Mauritanie et le Burkina. Ce match est prévu pour le 7 septembre 2018 à Nouakchott.

Hassan Bandé, 19 ans, est arrivé à l’Ajax d’Amsterdam cette saison. Pour le moment, le club ne sait pas pour combien de temps il sera indisponible. L’Ajax a perdu le match 5-3.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24