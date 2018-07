Nuit des lauréats de la FBF : Voici les meilleurs footballeurs de la saison

36 PARTAGES Partager Twitter

La Fédération burkinabè de football (FBF), en partenariat avec ONATEL SA, a organisé sa traditionnelle nuit de récompenses des meilleurs joueurs du Fasofoot le vendredi 20 janvier 2018 à Ouagadougou. Pendant cette nuit, Cheick Djibril Ouattara a été désigné meilleur joueur de la saison alors que Arlette Kabré est la meilleure chez les filles.

Meilleur buteur du championnat national de football, champion avec l’ASFB pour sa première saison en D1, finaliste malheureux de la Coupe du Faso, Cheich Djibril Ouattara décroche le titre de meilleur joueur attribué par la Fédération burkinabè de football (FBF). Il a fait l’unanimité au sein de la commission technique. Cheich Djibril Ouattara qui évoluait à Vitesse FC (D3) la saison d’avant succède à Koné de Rahimo FC. Cependant, l’attaquant de l’ASFB était absent en raison du match retour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans contre le Gabon que les Etalons juniors ont remporté et se sont qualifiés.

Oscar Barro, le meilleur coach

Oscar Barro, entraîneur de l’ASFB, décroche lui également le titre de meilleur entraîneur pour la deuxième fois. « C’est une invite à plus d’ardeur dans le travail, à ne pas dormir sur les lauriers. C’est un appel vigoureux qu’il faut honorer pour les années à venir », explique l’entraîneur de l’ASFB. La commission a aussi désigné l’équipe type de la saison dominée essentiellement par des joueurs de l’ASFB et de Salitas FC. Aly Batié (latéral droit), Yaya Sanou (Arrière central), Ayitou Chitou (ASFB), Cheich Djibril Ouattara (avant-centre) sont les meilleurs à leurs postes.

Le triplé de Aboubacar Sawadogo

Abass Traoré (latéral gauche), Maxime Ouattara (arrière central droit), Issoufou Barro (récupérateur gauche) de Salitas font partie de l’équipe type complétée par Aboubacar Sawadogo (gardien de but) élu pour la troisième fois consécutive.

« C’est dû à mon travail, à mon sérieux. Et comme je le dis, je ne me prends pas la tête. Il faut de l’humilité. Avec la saison que j’ai eu à faire, je suis resté constant dans le travail. Ça ne m’a pas trop surpris », a confié Aboubacar Sawadogo en fin de contrat et convoité par l’EFO, l’ASFA Yennenga, l’USFA et le RCK. Cependant, étant policier de formation, l’accord devrait d’abord venir de la hiérarchie avant qu’il ne donne son accord. Son coéquipier Elysée Tô (récupérateur droit) du RCK fait partie de cette équipe type tout comme Arnaud Bambara (ailier) de l’USFA, Halipha Sedogo (ailier gauche) de l’EFO.

Juste Ephrem Zio meilleur arbitre pour la quatrième fois

Chez les filles, le trophée de meilleure joueuse est revenu à Arlette Kabré d’Etincelles alors que la meilleure gardienne est Zenabou Koanda de l’USFA. Salimata Simporé est la meilleure buteuse.

Pour la quatrième année consécutive, Juste Eprhem Zio est désigné meilleur arbitre du Burkina. Il compte à son actif une CAN senior, deux CHAN, trois CAN U20 et une CAN cadette. Le meilleur assistant est Seydou Tiama. La meilleure arbitre chez les filles est Jacqueline Nikièma et la meilleure assistante est Elodie Somé qui officie également chez les hommes. Elodie Somé compte deux CAN.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24