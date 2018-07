MBC fait revivre le basket à Ouahigouya

6 PARTAGES Partager Twitter

La 12 édition de Moving Basketball a eu lieu le à Ouahigouya du 22 au 28 juillet 2018 sur les plateaux omnisports de la direction régionale des sports et des loisirs du Nord. Près de 80 jeunes ont pris part à ce camp selon les organisateurs.

Perfectionner les techniques des joueurs et initier les nouveaux apprenants au basketball. C’est le défi que s’est lancé Moving Basketball Camp (MBC) à Ouahigouya. Pendant une semaine, ce camp a permis aux participants de s’initier à des exercices de tirs, le concours, le circuit technique, les dribbles en chorégraphie et des matchs. Les campeurs ont aussi travaillé sur la passe, le dribble et la défense pendant cette semaine.

Les compétitions de l’USSU-BF arrêtées depuis deux saisons et la non reprise du championnat national de basketball avaient mis les joueurs dans l’ennui et l’inertie et plongé le basketball dans la région du nord dans une léthargie. Avec l’organisation du camp de MBC, le basketball est en train de regagner un nouveau souffle en ramenant d’anciens acteurs et des enfants venus apprendre.

La cérémonie de clôture de ce camp de basketball a permis aux parents de découvrir ce que les enfants ont appris pendant cette semaine. Selon Ledia Ouédraogo, représentant le promoteur Sylvain Zingué, en mission, cette délocalisation du camp à Ouahigouya depuis 2 ans répond au besoin de rapprocher le basketball des plus jeunes à l’intérieur du pays et leur inculquer une meilleure base technique sur les fondamentaux de la discipline.

Cette 12e édition de MBC a été patronnée par le ministre des sports et des loisirs Daouda Azoupiou. Il s’est fait représenter par Bouma Benao qui estime que la délocalisation de l’activité à Ouahigouya permet de renforcer la pratique de cette discipline. C’est pourquoi, il a souhaité la poursuite de cette activité qui entre en droite ligne avec la politique du sport dans la région.

Cette année, le camp a accueilli quatre athlètes et un encadreur de Special Olympics Burkina qui se préparent en basketball pour les Jeux mondiaux d’Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis.

MBC est une initiative de Sylvain Zingué, ancien joueur de basketball et journaliste communicateur au ministère des sports et des loisirs. Il dirige également le Moving Basketball Center (MBC), un centre de formation de jeunes joueurs basés à Ouagadougou. Ce club participe au championnat national dans les catégories minimes, cadettes et juniors notamment.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24