Burkina : Poa inaugure ses nouvelles infrastructures  

Le conseil municipal de Poa avec à sa tête le maire Daouda Bagué a inauguré des infrastructures réalisées en deux années de mandature, le jeudi 2 août 2018. La cérémonie d’inauguration a été présidée par Alfred Gouba, secrétaire d’Etat, chargé à la décentralisation.

Offrir aux populations de Poa des infrastructures qui répondent à leurs aspirations, attirer des investisseurs et mobiliser davantage des financements, tels sont, entre autres, les défis que s’est fixé le conseil municipal de Poa à son installation en juin 2016.

Aujourd’hui ces défis sont en passe d’être relevés. Le conseil municipal a procédé à la visite et à l’inauguration des ces infrastructures. C’est le centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Ralo qui a reçu en premier les officiels conduits par le secrétaire d’Etat, chargé de la décentralisation. Ils ont visité des installations solaires et une unité de chauffage d’eau par des plaques solaires.

Après le CSPS de Ralo, le cortège s’est ébranlé vers Mougounsin, en empruntant la piste nouvellement réalisée. La délégation est ensuite revenue au centre-ville de Poa pour visiter une école de 3 classes et un magasin. Le secrétaire d’Etat et la forte délégation qui l’accompagnait se sont rendus au niveau des boutiques de rue au bord de la route nationale N°14. Les visites se sont terminées au CSPS de Poa en cours de transformation en centre médical (CM). La cérémonie d’inauguration s’est déroulée à Yaoguen.

Toutes ces infrastructures ont été entièrement réalises par la Coopération Suisse/CADEPAC. La réalisation de la Piste Ralo-Mougounsin a été faite avec la Coopération Suisse/HELVETAS. Les forages ont été financés par les ressources transférées de Ministère de l’eau et de l’assainissement et la route Poa-Saria-Koudougou a été réalisée avec le financement de l’Etat.

Pour la gestion de l’ensemble de ces infrastructures fort utiles à la commune, plusieurs comités ont déjà été mis en place pour leur gestion, assure le conseil municipal. Pour la représentante de la coopération suisse, Alice Thomann, le partenariat avec la commune de Poa s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de coopération entre la Suisse et le Burkina Faso sur la période 2017-2020.

Michel YAMEOGO

Pour Burkina24