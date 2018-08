Economie : 4260 packs de boissons sucrées saisis

0 PARTAGES Partager Twitter

Sortie sur le terrain depuis le début du mois d’août, pour un contrôle, la Brigade Mobile de Contrôle (BMC) a saisi plusieurs articles frauduleux dans la capitale économique du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso. Le 12 août 2018, la BMC a fait le compte de son opération. C’est ce qu’on lit sur la page du ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat.

La lutte contre la fraude et la contrebande a porté fruit au niveau du ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. En effet les éléments de la BMC ont saisi des pneumatiques, des chambres à air, des packs de boissons sucrées, et des paquets de cigarettes. Ces marchandises ont été introduites sur le marché frauduleusement, selon la BMC.

Par cette opération, le Ministère en charge du Commerce protège l’industrie qui est de plus en plus fragilisée par la concurrence déloyale, la fraude et d’autres pratiques illicites, et la santé des populations. Il a par la même occasion, appelé les opérateurs économiques au respect de la réglementation économique en vigueur au Burkina Faso, pour éviter des désagréments.

Au total ce sont, 3000 pneumatiques pour motos introduits frauduleusement, 4750 chambres à air pour motos de contrebande, 4260 packs de boissons sucrées importées sans titre et 2100 paquets de cigarettes frauduleusement introduits sur le marché qui ont été saisis du 1er au 12 août 2018.

Burkina24