Offre d’emploi: ingénieur informatique technico-commercial

0 PARTAGES Partager Twitter

Lieu de travail: Ouagadougou

Type d’emploi: Temps plein

Date de début: le 1er septembre 2018

DESCRIPTION

Notre client est une entreprise de services-conseils en technologie de l’information (TI) et en communication numérique, spécialisée dans la conception Web, le développement de logiciels, de progiciels web et d’applications web et mobile.

Afin de renforcer le service commercial notre client recherche un Ingénieur commercial pour son activité développement web et logiciel, hébergement web, télécom et infogérance. Sous la responsabilité du directeur commercial votre mission consistera à développer les ventes auprès des prospects et du parc existant au Burkina Faso

Vos principales missions consisteront à :

– Commercialiser auprès des DG, DSI, Responsable informatique l’ensemble de nos offres de logiciels, applications de gestion, infrastructures, hébergement web, …

– Conseiller les clients et prospects dans l’évolution de leur infrastructure informatique

– Accompagner les clients en lien avec nos équipes opérationnelles pour le déploiement des solutions vendues

– Rédiger des comptes rendus et des suivis de votre activité. Vous serez le garant de l’atteinte de vos résultats.

Des déplacements sont à prévoir principalement dans la ville de Ouagadougou.

Vous disposez d’un niveau Bac + 4 en informatique et justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans la vente de solutions informatiques chez un éditeur, un intégrateur, un opérateur ou une SSII.

Vous avez la capacité à valoriser nos offres techniques et nos services auprès des décideurs. * Vous êtes Autonome, ambitieux et rigoureux.

Vous vous impliquez dans la totalité du cycle de vente avec le support de nos ingénieurs Avant-Vente si nécessaire.

Vous aimez travailler dans un monde international en interaction avec des experts, des intégrateurs et ingénieurs support travaillant à distance depuis différents pays

APPLICATION: Appliquer en ligne ou envoyer votre CV et lettre de motivation à [email protected]