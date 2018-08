Offre d’emploi: Analyste Programmeur Web et Logiciel – Ouagadougou

Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Nombre de poste(s) à combler : 1

Lieu de travail: Ouaga 2000

DESCRIPTION

Une entreprise de services en technologies de l’information et de la communication est à la recherche d’un Analyste Programmeur pour un contrat de travail à durée déterminée. Le candidat choisi agira à titre de développeur attitré au développement de solutions web et logicielles pour les clients de l’entreprise.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:

Le candidat choisi aura comme responsabilité principale de concevoir et développer des solutions web et logiciel. Dans le cadre de ses projets, il aura à interagir avec les analystes fonctionnels, les architectes de solution, d’autres développeurs d’applications web et des graphistes/designers. Le candidat effectuera de la programmation HTML, CSS, PHP, la programmation des interfaces utilisateurs et la programmation serveur.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Vous disposez d’un Bac + 4 avec quatre (4 ) ans d’expérience en développement Web et logiciel;

Vous maîtrisez les langages de programmation suivants : PHP, MySQL, HTLM5, CSS3, Javascrips, XML et Json ;

Vous êtes aussi très familier avec les plateformes suivantes : WordPress, Microsoft Dynamics , SugarCRM;

Idéalement, vous connaissez les systèmes Linux Debian ou Bootstrap;

Titulaire d’un diplôme de premier cycle universitaire en informatique ou combinaison de formation et d’expérience pertinente;

Bilinguisme: français (parlé et écrit) et anglais (écrit)

HABILITÉS RECHERCHÉES

Curiosité, polyvalence, débrouillardise et un sens aiguisé de la qualité;

Aptitudes à gérer des changements et habileté en communication;

Autonomie, discipline, rigueur et méthodologie;

Esprit d’initiative, créativité, aptitudes d’analyse et de synthèse;

Capacité à juger des priorités, jugement critique.