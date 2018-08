Burkina : Des individus ouvrent le feu sur un convoi

60 PARTAGES Partager Twitter

Des individus armés ont ouvert le feu sur un convoi d’une société minière ce 17 août 2018 sur l’axe Dédougou-Bobo. Il est déploré deux morts et quatre blessés parmi les civils et un blessé dans les rangs de défense et de sécurité.

L’attaque a eu lieu dans la commune de Bekuy, province du Tuy, dans la région des Hauts-Bassins. L’équipe de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) qui escortait le convoi a riposté, mettant finalement en déroute les assaillants.

Mais ces derniers ont fait, selon un communiqué de la police nationale parvenu à Burkina24, deux morts et quatre blessés parmi les civils et un blessé dans les rangs des forces de sécurité.

La nature de l’attaque, terroriste ou de grand banditisme, n’est pas encore déterminée. Le communiqué de la police précise que réfugiés dans la forêt de Sarakongo, les assaillants sont traqués par les forces de défense et de sécurité.

Pour rappel, la semaine dernière, dans la région de l’Est, un convoi minier a subi une attaque à la mine artisanale, faisant 5 morts parmi les gendarmes et un civil.

Burkina24