Forte demande de sang : Les jeunes de Zogona apportent leur contribution

Au minimum 50 poches de sang, c’est l’objectif fixé pqr les jeunes du quartier Zogona à Ouagadougou à travers une opération de don de sang dans le cadre du déroulement du plan d’action de la nouvelle association dénommée l’Alliance pour le développement humain durable et l’intégration sociale (ADHIS).

ADHIS est une association à but non lucratif et apolitique qui veut rassembler l’ensemble des jeunes de Zogona pour commencer, et faire tache d’huile dans les autres localités pour le développement du Burkina Faso par la jeunesse. Selon le président de l’association ADHIS, Issa Napon, « nous voulons construire un Burkina Faso nouveau où règnent le civisme et l’éco-citoyenneté ».

Pour ce faire, l’association se donne comme objectif de promouvoir la santé, les droits humains, le civisme, l’autonomisation des jeunes, le développement local inclusif, le changement climatique, le renforcement du tissu sécuritaire.

A cet effet les jeunes de Zogona ont organisé une opération de don de sang pour pallier à la forte demande en saison pluvieuse qui rime avec un besoin crucial du jus précieux pour les cas d’anémies dues au paludisme et autres maladies, ce dimanche 26 août 2018.

A écouter Jean Pierre Tologho, secrétaire général de l’Alliance pour le développement humain durable et l’intégration sociale (ADHIS), l’objectif est de collecter au minimum 50 poches de sang comme contribution à la forte demande.

En perspective, il est prévu d’autres actions, notamment dans le domaine médical avec une opération de dépistage de l’hépatite virale B. Par ailleurs, les jeunes de Zogona comptent élaborer un plan sécuritaire en collaboration avec le ministère la sécurité pour sécuriser le quartier.

En rappel, c’est au regard des difficultés que connait l’arrondissement 5 qui sont l’analphabétisme, le chômage, les pesanteurs socioculturelles, les facteurs climatiques qui constituent un frein au développement de la localité, à l’instar des autres communes de la région, que les jeunes de Zogona ont décidé à travers une rencontre tenue le vendredi 13 mars 2018 de la création de l’association ADHIS.

Jules César KABORE

Burkina 24