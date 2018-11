Angola vs Burkina : « Les joueurs ont compris l’importance du match », selon Duarte

0 PARTAGES Partager Twitter

Les Etalons ont achevé la première phase de leur stage ce mercredi 14 novembre 2018 à Lisbonne au Portugal. Les Étalons y sont depuis le lundi 12 novembre pour préparer la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre l’Angola. Pour ce stage de préparation du match contre l’Angola Paulo Duarte juge que les joueurs ont fait preuve d’engagement et motivation.

« Tout s’est bien passé avec un bon soleil. En principe, ce n’est pas ce type de température qu’on a Portugal en ce moment. Nous sommes proches du Maroc. C’est presque le même climat », situe Paulo Duarte le sélectionneur des Étalons du Burkina trois jours après la première phase de son stage. Si les joueurs sont arrivés par plusieurs vagues, le Portugais est satisfait de leur engagement pendant les différentes séances.

« Les joueurs ont compris l’importance du match contre l’Angola. Et la réponse qu’ils m’ont donnée sur le terrain, c’est ce qui me satisfait. Ils montré une grande concentration et ce sont ces qualités qu’il ne faut pas perdre », s’est réjoui Duarte. Le travail d’équipe a prévalu de son point de vue et les joueurs ont montré qu’ils étaient motivés.

Éviter les blessures

Cependant, le Portugais a dû rappeler à l’ordre ses joueurs pour éviter les blessures. « Normalement, un entraîneur doit toujours demander de l’agressivité, de l’intensité, de l’engagement. Ce qui est normal et qu’on recherche en club parce qu’on travaille avec et sous pression. Mais en sélection, il faut changer souvent pour éviter les chocs. Il faut faire attention parce qu’on a beaucoup de blessés et il faut prévenir cela », s’est expliqué Duarte. Pour cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019, les Étalons classés deuxièmes, doivent à tout prix éviter la défaite pour garder un espoir de qualification.

Ils devront quitter Lisbonne ce jeudi pour Luanda afin de terminer leur stage. Le match est prévu le dimanche 18 novembre 2018 à 14h55 (TU).

