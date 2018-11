Hausse des prix des hydrocarbures : La CCVC protestera le 29 novembre 2018

0 PARTAGES Partager Twitter

La Coalition de lutte contre la vie chère (CCVC) organise une marche pour protester contre la hausse des prix des hydrocarbures. L’annonce a été faite le samedi 17 novembre 2018 à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse. C’était aussi l’occasion pour les différents leaders des syndicats membres de la CCVC de donner leurs lectures de cette hausse des prix.

La CCVC organise une marche de protestation le jeudi 29 novembre 2018 à Ouagadougou. Pour Chrysogone Zougmoré, premier vice-président de la CCVC, cette marche a pour principal objectif de mettre en garde le gouvernement sur la hausse des prix des denrées.

Il estime que le gouvernement peine à convaincre la population sur les raisons de cette hausse des prix des hydrocarbures. « Si aujourd’hui le gouvernement peine à convaincre, c’est que bien de raisons rendent inexplicable et inacceptable sa mesure brusque, unilatérale et cynique d’augmentation des prix des hydrocarbures. Pour justifier cette mesure grave et impopulaire qui intervient dans un contexte difficile pour les populations et de remise en cause de bien d’acquis démocratiques et sociaux, le gouvernement évoque pêle-mêle des raisons comme la hausse du prix du pétrole au plan international, la situation difficile de la trésorerie de la SONABHY et la nécessité de soutenir l’effort de guerre».

Pour Bassolma Bazié, président de la CCVC, « ces raisons sont infondées ». « Le prix de l’essence devrait être à 346,3 FCFA », est-il convaincu. Il s’appuie pour cela sur le prix du pétrole à l’international et la valeur du dollar. Pour la CCVC cette augmentation des prix des hydrocarbures aura des conséquences dommageables sur la vie de la très grande majorité de la population.

Face à cette situation d’ensemble qui vient « aggraver la mesure gouvernementale d’augmenter les prix des hydrocarbures », la CCVC organise sur l’ensemble du territoire national le jeudi 29 novembre 2018, des manifestations publiques. A Ouagadougou, il s’agira d’une marche qui ira de la bourse du travail au ministère des transports pour la remise de la plate-forme revendicative minimale en attendant toutes autres formes d’actions que commanderait l’évolution de la situation.

« Un appel à la mobilisation est ainsi lancé à toutes les structures délocalisées de la CCVC ainsi qu’à l’ensemble des forces sociales soucieuses du bien-être de nos populations afin que cette journée du 29 novembre 2018 soit une journée nationale de la protestation contre la hausse des prix des hydrocarbures », a lancé Chrysogone Zougmoré.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24