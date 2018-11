Compte rendu du Conseil des ministres du 21 novembre 2018

182 PARTAGES Partager Twitter

Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le mercredi 21 novembre 2018, en séance ordinaire, de 9H00 mn à 12H30 mn, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Paul Kaba THIEBA, Premier ministre, Chef du Gouvernement. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l’étranger.

DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION, LE CONSEIL A ADOPTE TROIS (03) RAPPORTS.

I.1.1. Pour le compte de la Présidence du Faso :

un décret portant renouvellement du mandat d’un membre de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL).

I.1.2. Pour le compte du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique :

– un décret portant approbation des statuts de l’Ecole nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire (ENGSP).

L’adoption de ce décret permet une meilleure organisation de l’ENGSP et une prise en compte des exigences relatives aux nouvelles orientations sur l’efficacité des établissements publics de l’Etat.

I.1.3. Pour le compte du ministère de l’Economie, des finances et du développement :

– un rapport relatif à deux (02) décrets portant respectivement renouvellement de mandat de membre et de nomination de président au Conseil d’Administration de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) pour un dernier mandat de trois (03) ans.

COMMUNICATIONS ORALES

II.1. Le ministre de la Sécurité a informé le Conseil du déroulement en cours d’une opération de sécurisation conjointe Burkina Faso-Côte d’Ivoire-Ghana du 15 au 22 novembre 2018, dénommée Opération Koudanlgou II dans les zones du Sud et de l’Ouest de notre territoire.

Plus de 850 éléments de sécurité des trois pays sont impliqués dans cette activité de grande envergure qui permettra de démanteler des nids de délinquants de tous ordres.

L’opération Koudanlgou II concrétise l’initiative d’Accra signée en novembre 2017 par cinq (05) pays de la sous-région à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo. Elle fait suite à la précédente, Koudanlgou I, qui avait été organisée en mai 2018 entre le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et le Ghana.

II.2. Le ministre du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat a fait au Conseil une communication relative à la participation du Burkina Faso à la 15ème édition de la Foire Internationale de Lomé (FIL) prévue du 23 novembre au 10 décembre 2018 à Lomé au Togo.

Le Burkina Faso est l’invité d’honneur de cette édition et une journée nationale prévue le 24 novembre lui est dédiée.

La participation de notre pays à cet évènement permettra de dynamiser le commerce inter et intra-africain, à travers un partage d’informations, des échanges entre entreprises et des partenariats durables.

II.3. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a fait au Conseil une communication relative à la tenue de la 1ère édition du Salon de l’Elevage au Burkina Faso (SABEL).

Prévu pour se tenir à Ouagadougou sur le site du SIAO du 27 novembre au 01 décembre 2018, le SABEL 2018 est placé sous le Très haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président du Faso et le parrainage de Monsieur Kobenan Kouassi ADJOUMANI, ministre des Ressources animales et halieutiques de la République de Côte d’Ivoire.

Placé sous le thème « Place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et de compétitivité de l’économie nationale », le SABEL va contribuer à la promotion de l’élevage et à la valorisation des produits animaux et halieutiques à travers la création d’une plateforme de rencontres et d’échanges entre tous les acteurs de ce secteur stratégique.

Pour la présente édition, les participants sont attendus de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, de la France et des treize (13) régions du Burkina Faso.

III. NOMINATIONS

III. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES

AU TITRE DE LA PRESIDENCE DU FASO

Madame Marguerite OUEDRAOGO/BONANE, Mle 62 02 017 A, Juriste, est nommée membre de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL), pour un dernier mandat de cinq (05) ans.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Madame Marie Béatrice TASSIMBEDO/TAPSOBA, Mle 33 308 F , Inspectrice principale du trésor, est nommée Membre de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) pour un dernier mandat de trois (03) ans ;

Madame Marie Béatrice TASSIMBEDO/TAPSOBA, Mle 33 308 F, Inspectrice principale du trésor, est nommée Présidente de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) pour un dernier mandat de trois (03) ans.

