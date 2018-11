Ramongo Day 2018 : Cap sur l’assainissement

13 PARTAGES Partager Twitter

Les populations de la commune rurale de Ramongo, province du Boulkiémdé, région du Centre-ouest ont vibré au rythme de la 3e édition de Ramongo Day les 23 et 24 novembre 2018. Cette édition a eu un varié : une conférence sur le thème pour l’assainissement des eaux usées et excrétas, Ramongo s’engage, un concours de rédaction, de récital, de poème et de sketchs, et enfin des manifestations culturelles et sportives.

Ramongo Day est une initiative du journaliste burkinabè Alexandre Le Grand Rouamba. Il se veut une tribune de culture du civisme, de l’hygiène et de l’assainissement au sein des établissements scolaires et secondaires, dans un environnement culturellement sportif et une responsabilisation des communautés. L’initiative de notre confrère voudrait interpeller chacune et chacun à se mettre au service de sa commune afin de contribuer à la dynamiser, à la construire et à lui donner vie. C’est son engagement. Ramongo Day.

9 équipes se sont frottées des jours durant en football. A la finale ce 24 novembre 2018, le Lycée départemental de Ramongo s’est adjugé le trophée pour la 3e fois consécutive, en venant à bout du lycée privé protestant par 3 buts à 1.

En culture, c’est le CEG de Ramonkodogo qui a remporté le 1er prix en récital, le CEG de Sambisgo remporte le 1er prix en sketch, tandis que le CEG de Ramoyiri remporte le prix du meilleur établissement le plus propre.

Le thème de la 3ème édition a séduit le ministère de l’eau et de l’assainissement, ainsi que Faso Toilettes qui ont félicité et accompagné Ramongo Day. Selon Arnauld Adjagodo, responsable influence politique du centre international de l’eau et de l’assainissement (IRC), en soutenant Ramongo Day, IRC espère comme résultat ultime une contribution des ressortissants de Ramongo à la construction de 100 000 latrines au profit des familles. La question de suivi des engagements est donc d’une grande importance.

A cet égard, IRC compte sur le promoteur et la mairie de Ramongo pour faire le point des engagements tenus dans les mois à venir. IRC considère par ailleurs que la responsabilisation des communautés est essentielle pour gagner le combat de l’hygiène et de l’assainissement. Dans cette dynamique, la couche juvénile constitue une cible de choix, parce que vecteur des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.

A noter que le promoteur a honoré son maitre de CP1, Théodore Nana, qui était spécialement invité. Tout ému, il a avoué qu’il n’a jamais aussi été honoré par un de ses élèves.

Ramongo Day a bénéficié aussi de l’accompagnement et du soutien du conseil municipal de Ramongo. La 3e édition a connu la présence d’un parterre de personnalités, notamment, le président du Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN), Léandre Bassolé et une forte délégation, le ministre des sports et des loisirs Daouda Azoupiou, parrain de l’édition 2018, le directeur de cabinet du président du Faso Seydou Zagré et le colonel Sita Sangaré, directeur de la justice militaire et président de la Fédération burkinabè de football.

