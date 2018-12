Burkina : « La retraite n’est pas la mort »

21 PARTAGES Partager Twitter

Le cabinet Akanza Help Services a initié avec l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA) un séminaire de formation du 12 au 14 décembre 2018 à Ouagadougou sur la préparation à la retraite des ressources humaines de l’ASECNA.

« Tout est parti d’un constat au niveau de l’armée. Nous nous sommes rendus compte qu’il y a vingt ans de cela, nous avions des parents militaires qui après 15 ans de service allaient à la retraite, à l’âge de 35 ans ou 38 ans, au moment même où ils sont au plus haut niveau physique. Malheureusement, quand on va à la retraite, on n’a plus le revenu qu’on avait alors que les enfants sont plus jeunes. Cette situation crée des problèmes sociaux et le retraité lui-même devient un cas social », a expliqué d’emblée le responsable du séminaire, Jean Pierre Guigueman. C’est dans un tel contexte que l’idée d’initier une formation est née, non pas pour aider uniquement les retraités de l’armée, mais aussi les retraités des autres institutions.

L’objectif est double, à en croire l’initiateur. « Le premier objectif est de préparer psychologiquement le futur retraité et le retraité à comprendre que la retraite n’est pas la mort et bien au contraire c’est pour aller se reposer avec plaisir. L’autre aspect est de leur permettre de bien utiliser l’indemnité de départ qu’on leur sert afin qu’ils ne la gaspillent pas. Quelles orientations ? Quels investissements ? Quels placements ? C’est l’un des objectifs de cette formation ». L’autre volet, poursuit toujours M. Guigueman, « c’est de leur permettre de trouver une activité génératrice de revenus qui va compléter la pension de retraite qui, déjà ne suffit plus ».

Pour ce faire, les 72 heures de formation vont s’atteler sur les modules suivants : la préparation psychologique, l’utilisation optimale de l’indemnité de départ à la retraite et enfin quelle activité génératrice de revenus pour le futur retraité ?

Selon le délégué du directeur général de l’ASECNA pour la gestion des aéroports du Burkina Faso, Moumouni Barro, un tel atelier de formation est la bienvenue. « En réalité, il faut savoir que les systèmes de départ à la retraite constituent pour les sociétés en général une préoccupation particulièrement pour l’ASECNA. L’ASECNA a mis en place un dispositif pour accompagner ses agents à la retraite, ce que nous appelons des mesures de cessation d’activité. Malheureusement, on se rend compte que ce système a toujours des faiblesses parce que quand les éléments partent en retraite, on constate qu’il y a toujours des difficultés. Ce qui laisse supposer que ces petits moyens qu’ils ont accumulés progressivement durant toute leur carrière n’ont pas été utilisés à bon escient », a confié M. Barro. Il espère qu’à la fin de cette formation, les participants puissent mieux appréhender la retraite avec un esprit dégagé.

Ce sont dix-sept (17) participants qui sont attendus du 12 au 14 décembre 2018 à l’Association burkinabè pour le management et la qualité (ABMAQ).

Saga SAWADOGO (stagiaire)

Burkina24