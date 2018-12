Suspension des évaluations dans les écoles : L’appel de l’ADF/RDA

0 PARTAGES Partager Twitter

A l’occasion d’une session ordinaire le 8 décembre 2018 à Ouagadougou, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la Démocratie et la Fédération – Rassemblement Démocratique Africain (ADF-RDA) s’est penché sur la suspension des évaluations dans les écoles.

Il s’est dit préoccupé et a « invité le gouvernement à tout mettre en œuvre pour trouver, dans le cadre d’un dialogue constructif avec l’ensemble des acteurs, les solutions idoines à cette crise qui ne favorise pas un bon climat d’apprentissage et d’éducation de nos élèves et lycéens« , dans le compte rendu de la réunion parvenu à Burkina24.

Par ailleurs, le parti de l’éléphant organise les 29, 30 et 31 mars 2019 à Bobo-Dioulasso son 6e congrès ordinaire sur le thème « Repenser les pratiques politiques en vue d’une transformation profonde de la société burkinabè ».

Burkina24