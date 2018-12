Appel à candidatures : Pour le recrutement d’étudiants de la 3ème promotion en Master professionnel en Droit Pénal et Sciences Criminelles (Master 2)

1 PARTAGES Partager Twitter

Le Président de l’Université Ouaga II porte à la connaissance du public, l’ouverture de tests de recrutement d’étudiants de la 3ème promotion du Master professionnel en Droit Pénal et Sciences Criminelles à l’Institut Universitaire de Formations Initiale et Continue (IUFIC) de l’Université Ouaga II, pour la rentrée universitaire 2018-2019.

Le Master professionnel en Droit Pénal et Sciences Criminelles a pour objectif de développer chez les étudiants une maitrise théorique mais aussi une sensibilité pratique du droit pénal et de permettre à certains professionnels d’approfondir leurs pratiques.

Il est également une source de recyclage pour certains praticiens du droit pénal (avocats, magistrats, gendarmes, policiers, douaniers, etc.).

Modules de formation

La formation dispensée est en présentiel et en cours du soir à partir de 16 heures. Elle combine des enseignements théoriques, (dispensés par des universitaires africains et européens) et pratiques (séminaires donnés par des professionnels).

Conditions d’accès à la formation

Le Master professionnel Droit Pénal et Sciences Criminelles est un diplôme juridique. L’étudiant doit par conséquent obligatoirement avoir suivi les matières de droit pénal (Général et Spécial) et de procédure pénale au cours de ses années de licence, maîtrise ou M1.

Etre titulaire d’une maîtrise ou d’un Master 1 en sciences juridiques reconnu par le CAMES ou tout diplôme équivalent d’un établissement d’enseignement supérieur ayant une convention avec l’Université Ouaga II ou attesté par la direction des équivalences.

Les commissaires de police diplômés de l’académie nationale de police du Burkina Faso, titulaires d’une maîtrise universitaire autre que juridique et reconnue par le CAMES, sont admis en équivalence en deuxième année du master.

Les débouchés

Les débouchés des produits sont :

Les professions dites réglementées (avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs) ;

Agence de contrôle de l’Etat ;

Agent judiciaire de l’Etat ;

Juriste conseil d’entreprise ;

Justice internationale (TPI, CPI) ;

Organisations de défenses des droits de l’Homme.

Composition du dossier

Les candidats doivent déposer un dossier de candidatures comprenant :

Une demande manuscrite timbrée à 200 f adressée au Président de l’Université Ouaga II

Une photocopie légalisée des diplômes obtenus du Baccalauréat à la licence (pour le M1) ; du baccalauréat à la maîtrise/bac+4 (pour le M2) selon le cas ;

Une photocopie légalisée des relevés de notes (y compris celui du baccalauréat) ;

Un curriculum vitae ;

Une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs poursuivis par le candidat ;

Une copie légalisée de CNIB ou passeport ou certificat de nationalité ;

Un protocole de recherche précisant clairement le thème indicatif de mémoire envisagé.

Période de dépôt des dossiers : du 20 au 31 juillet 2018 et du 03 au 28 septembre 2018 inclus de 08 heures à 16 heures, tous les jours ouvrables.

Lieu de dépôt des dossiers : au secrétariat du Directeur adjoint de l’IUFIC, sis à Ouaga 2000, route de Pô, 4ème tournant à droite après l’échangeur, à 300 m en face de la Clinique Edgard OUEDRAOGO.

Coût de la formation

Frais de formation : 850 000 f CFA payables en trois tranches :

1 ère tranche : 450 000 f CFA avant le début des cours,

2 ème tranche : 200 000 f CFA deux mois après le début des cours,

3ème tranche : 200 000 f FCA trois mois après le début des cours,

Frais d’inscription : 50.000 f CFA pour les ressortissants de la zone UEMOA et 250 000 f CFA pour les étudiants hors zone UEMOA.

Calendrier académique

Résultats de la présélection des dossiers : 04 janvier 2018

Résultats définitifs : 05 janvier 2018

Réunion de rentrée : 05 janvier 2018 à 16 heures dans les locaux de l’IUFIC

Inscriptions pédagogiques et administratives : à partir du 07 janvier 2018

Début des cours : 07 janvier 2019

Rédaction et soutenance des mémoires pour les masters 2

Pour plus d’informations, prendre contact avec le secrétariat de l’IUFIC au (00226) 25 40 94 04 ou aux adresses : mail : [email protected] /compte Facebook : Iufic Université Ouaga II

page Facebook : IUFIC/Université Ouaga 2/ site web de l’UO2 : www.univ-ouaga2.bf

Le Président,

Pr Adjima THIOMBIANO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques