Patronnat burkinabè : Appolinaire Compaoré s’installe avec des projets

Appolinaire Compaoré a été officiellement installé comme président du Conseil national du patronat burkinabè ce vendredi 15 décembre 2018 à Ouagadougou pour un mandat de 5 ans avec un bureau de 35 membres.

Annoncée lors de l’ouverture de la 7eme assemblée générale du Conseil national du patronat burkinabè, aujourd’hui c’est chose faite. Apollinaire Compaoré, président du conseil d’administration de Telecel Faso, a été officiellement installé par le président par intérim Lassiné Diawara.

Pour le quinquennat, Appolinaire Compaoré travaillera avec un bureau de 35 membres.

Appolinaire Compaoré et son bureau ont pris 3 engagements afin de contribuer au développement économique et social.

Il s’agit de l’emploi des jeunes. Dès janvier 2019, le CNPB compte offrir un programme durable et d’insertion de 8000 jeunes avec l’appui de la coopération suisse.

Le second engagement porte sur le renforcement du dialogue social dans le secteur privé pour plus de productivité et de combattivité

Enfin, le Patronat envisage ne pas rester en marge du soutien aux forces de défense et de sécurité. Il apportera son appui au gouvernement dans la lutte contre l’insécurité.

Pour le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, représentant le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, « ce nouveau bureau va s’atteler à mettre en œuvre son nouveau programme avec des objectifs qui sont tout à fait en phase avec ceux du PNDS. Non seulement le CNPB, le syndicat du secteur privé, son rôle ne se limite pas à faire la défense des intérêts des patrons, son rôle consiste également à travailler en partenariat, avec le gouvernement pour faire en sorte que l’économie burkinabè soit forte, soit plus compétitive, plus créatrice de richesse, plus créatrice d’emplois pour les jeunes ».

Cette cérémonie d’installation a connu la participation de certains patronats venus des pays voisins dont le directeur du Bureau sous régional du bureau international du travail/ Abidjan, Dramane Haidara.

Saly OUATTARA

Burkina24