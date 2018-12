Online Training Center : 39 experts et spécialistes en suivi-évaluation des projets formés

1 PARTAGES Partager Twitter

Le séminaire de certification en suivi-évaluation des projets et programmes, 5e du genre, s’est déroulé du 10 au 14 décembre 2018 à Ouagadougou. Organisé par la fondation science Campus et info et l’institut Online Training Center (OTC), ils étaient 39 étudiants, professionnels venus de 8 pays de la sous-région, à prendre part à la formation.

« Vous nous avez donné les armes de briser pour certains d’entre nous, les barrières du chômage et pour d’autres, de briser les zones d’ombre dans leur travail ». Ce sont en substance les mots des représentants des élèves de la 5é édition du séminaire de certification en suivi-évaluation des projets et programmes, adressé à leurs formateurs, à la clôture ce vendredi 18 décembre 2018.

Le séminaire organisé par l’OTC a réuni professionnels et étudiants en master de management et master en suivi-évaluation de projets et programmes des projets.

L’objectif, selon le coordonnateur de OTC, Go Siaka, est de rassembler les professionnels et les étudiants en master en ligne des différents pays et de faire de cette rencontre une occasion de partager des expériences.

« On a des étudiants en ligne à OTC qui sont des professionnels qui travaillent donc il faut dégager un temps, quitter son pays pour venir suivre la formation. Il y a aussi des candidats directs, des gens qui sont déjà dans des projets et programmes, qui travaillent déjà sans avoir eu une formation, sans avoir un titre. Eux aussi viennent faire une formation et partager les expériences ».

Et ce n’est pas Toé Sandrine, ex gestionnaire de projet à l’ambassade de Taiwan au Burkina, qui s’en plaindra. « J’étais en gestion de projet à l’ambassade de Taiwam. Avec la fin de la coopération, je me retrouve encore à chercher du travail. Je viens actualiser mes connaissances et acquis et chercher à postuler pour de nouvelles opportunités. Ça a été constructif, le côté multiculturel nous a apporté une autre dimension dans le partage des connaissances de ce qui se fait dans d’autres pays, ce côté pratique qu’on recherchait », dit-elle.

Fofana Lamine, venu de la Côte d’Ivoire, certifié expert, dit repartir chez lui avec plus de connaissances et un sentiment de de joie et de fierté.

Néanmoins, le coordonnateur n’a pas manqué de prodiguer des conseils aux participants en disant: « Être certifié c’est bien, ça donne un titre, beaucoup de connaissances, un certificat qui est très demandé sur le marché. Mais il faut aussi savoir qu’être expert, c’est continuer à se former parce que dans les projets, il y a beaucoup de défis tous les jours. Dans les ONG, on demande beaucoup de compétences. Ce sont des bagages que nous donnons et nous les exhortons à continuer dans d’autres domaines ».

Car l’école elle-même créée en 2012, est toujours dans un processus d’assurance qualité. a-t-il laissé entendre. « En respectant les cahiers de charges du ministère et en se conformant au référentiel du CAMES, nous aspirons à encore plus de qualité, à donner encore des formations de qualité et à permettre à ceux qui sont certifiés de faire valoir leur diplôme sur le marché du travail ».

La fin du séminaire a été sanctionnée par la remise d’attestations et certificats qui font d’eux des experts et spécialistes en suvi-évaluation des projets programmes dans leurs différents pays.

Revelyn SOME

Burkina24