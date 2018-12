Burkina Golden Blog Awards : Idrissa Yabré sacré meilleur blogueur de la première édition

60 PARTAGES Partager Twitter

La cérémonie de récompense des meilleurs blogueurs Burkinabès a tenu toutes ses promesses. A Ouagadougou ce vendredi 14 décembre 2018, l’Association des Blogueurs du Burkina ont honoré les meilleurs dans le domaine du blogging.

Organisée par l’Association des Blogueurs du Burkina, la première édition de « Burkina Golden Blog Awards » a connu la participation d’environ 24 candidatures. A l’issue de la délibération, le blogueur Yabré Idrissa remporte le prix du meilleur blogueur.

Organisée pour promouvoir le métier de blogueur, Burkina Golden Blog Awards peut nourrir des sentiments de satisfaction en dépit des difficultés rencontrées comme le souligne Bassératou Kindo, présidente de l’ABB :

« Comme on le dit, un coup d’essai, un coup de maitre. Je peux dire que cette première édition de récompense des meilleurs blogueurs du Burkina est une réussite. Nous avons eu beaucoup de difficultés mais, notre objectif a été atteint. Pour nous le principal objectif était de récompenser les meilleurs blogueurs burkinabè qui de par leurs positions arrivent à apporter un changement dans le quotidien des Burkinabè. Nous sommes vraiment satisfaits de la réussite de cette cérémonie ».

Pour une première édition, le ministère du développement de l’économie numérique salue l’initiative à sa juste valeur.

« L’idée de récompenser les meilleurs blogueurs du Burkina est une très bonne initiative. Les réseaux sociaux aujourd’hui sont une tribune d’expression des jeunes. Ce qui est important, c’est d’accompagner ces jeunes pour leur permettre d’utiliser sainement ces outils. Il faut aussi souligner que le gouvernement travaille pour rendre accessible Internet. Il faut qu’au-delà de la distraction sur ces réseaux, les jeunes s’impliquent dans le développement du Burkina », a soutenu Hadja Ouattara/Sanon, Ministre du développement de l’économie numérique et des postes.

Les blogueurs se disent être très satisfaits de l’initiative. « Je suis très heureux de ce prix car c’est le fruit d’un long travail et c’est plaisant de voir son travail reconnu. Burkina Gold Blog Awards est une bonne initiative du fait que ça permet de créer une émulation entre les blogueurs. Je crois que cette idée doit être soutenue et accompagnée pour permettre aux blogueurs d’exceller dans leurs domaines », a lancé Idrissa Yabré, blogueur et lauréat du prix du meilleur blogueur. L’occasion a été saisie pour lancer un appel à tous les acteurs du monde éducatif pour stopper les crises qui minent le secteur.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24