MYS’TIC Blog Awards : Une troisième édition brodée d’innovations

14 PARTAGES Partager Twitter

En prélude à la troisième édition de la troisième nuit de récompense des bloggeuses, la présidente de l’association MYS’TIC, Noellie Kouraogo, est revenue sur les éditions passées et les innovations pour cette édition de 2019.

Burkina 24 (B24) : Pour nous rafraîchir la mémoire, qu’est-ce que MYS’TIC ?

Noellie Kouraogo (N.K) : MYS’TIC est une association féminine qui regroupe une diversité de femmes venant de plusieurs milieux professionnels. Elles militent pour apporter leur contribution à la vulgarisation et à la promotion des TIC (Techniques de l’Information et de la Communication) au niveau de leurs jeunes sœurs. MYS’TIC est une association qui existe dans plusieurs pays du monde.

B24 : D’où est venue l’idée d’un concours pour récompenser les bloggeuses ?

N.K : L’idée du concours est venue du constat que dans le métier de blogueur, il y a très peu de femmes. Et en tant qu’une association féminine de promotion de TIC, nous nous sommes dit que c’était une très bonne chose d’organiser ce concours pour susciter de l’engouement pour cette profession qu’est le bloging. Il faut souligner aussi que ce concours est à sa troisième édition et son objectif principal reste la réduction de la fraction qu’il y a entre les hommes et les femmes dans ce métier.

B24 : Quelle a été l’évolution du concours de la première édition à maintenant ?

N.K : Il faut dire que le concours a débuté en 2016 avec environ une vingtaine de candidatures. Ensuite, pour la deuxième édition en 2018, nous avons enregistré le double des candidatures de la première édition, soit plus 40 candidates. Pour cette troisième édition, nous attendons encore plus de monde avec l’ouverture des inscriptions qui débutent ce samedi 22 décembre 2018. Cette troisième édition constitue un grand challenge pour nous. Avec l’expérience que nous avons acquise avec ces deux premières éditions, nous espérons l’organiser avec beaucoup plus de professionnalisme.

B24 : Parlant de cette troisième édition, pouvez-vous nous dire quelles sont les innovations ?

N.K : Je tiens d’abord à préciser que les inscriptions débutent le samedi 22 décembre 2018 et continuent jusqu’en mars 2019. En ce qui concerne les innovations, il faut dire qu’elles sont nombreuses. Mais les innovations majeures que nous pouvons citer sont, entre autres, l’inclusion d’une phase de présélection pour retenir 10 candidatures pour la finale.

Ensuite, nous avons l’ajout d’un thème sur la protection des données et des œuvres de l’esprit à ce concours. Nous aurons également des travaux autour de cette thématique, notamment un atelier.

Il y a aussi des activités comme des conférences et une foire des communautés qui seront organisées avant cette nuit des bloggeuses. Des prix spéciaux sont également prévus à cette édition et pour terminer, nous avons l’extension de cette nuit des bloggeuses (MYS’TIC Blog Awards) à d’autres pays comme le Mali et le Niger.

B24 : Quelle appréciation faite-vous de la tenue de la toute première nuit de récompense des meilleurs blogueurs du Burkina ?

N.K : Personnellement je suis ravie que MYS’TIC ait été une association pionnière dans l’organisation d’une nuit de récompenses des professionnels du bloging.

B24 : Peut-on s’attendre un jour à des récompenses masculines à cette nuit des bloggeuses ?

N.K : Pour l’instant, comme c’est une activité organisée par note association, elle s’est intéressée uniquement aux femmes. Mais il n’est pas exclu qu’elle soit un jour agrandie à l’autre moitié du ciel que sont les hommes.

B24 : Quel est votre coup de cœur à l’endroit des bloggeuses et des femmes en général ?

N.K : A l’endroit des bloggeuses et des femmes en général, je les inviterai à s’inscrire pour le concours et de rester mobilisées derrière cette activité afin de permettre aux femmes de créer un passage dans le monde des TIC.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24