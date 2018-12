79 personnes décorées au ministère des sports

1 PARTAGES Partager Twitter

A la fin de chaque année, le ministère des sports et des loisirs honore ses agents et les différents acteurs du monde du sport à travers une cérémonie de décoration. Cette année, 79 personnes ont reçu des médailles de divers ordres le jeudi 27 décembre 2018 au Stade du 4-Août de Ouagadougou.

De nombreux acteurs du sport entameront l’an 2019 avec le sentiment que les engagements envers la nation pendant toute leur carrière et les prouesses réalisées en 2019 ont été reconnus par la nation. Alexandre Yougbaré, le directeur du programme sport de la CONFEJES, a été élevé au grade de commandeur de l’ordre du mérite burkinabè.

Parmi les récipiendaires, l’on compte le meilleur buteur (15 réalisations) du championnat de football de la saison dernière Cheich Djibril Ouattara, promu au grade de chevalier. « Je ne m’imaginais pas être décoré aujourd’hui. Je rends grâce à Dieu », s’est réjoui Cheich Djibril Ouattara, qui a dédié cette distinction à sa maman à qui il a demandé de toujours prier pour lui. « Ce n’est pas un cadeau empoisonné parce que j’ai tout donné la saison dernière pour être meilleur buteur du championnat », a aussi réagi l’actuel co-meilleur buteur du champion.

« Ce n’est pas donner à tout le monde de recevoir cette distinction. De ton vivant, si tu reçois cette distinction, tu ne fais que rendre grâce à Dieu. C’est une invite à encadrer les jeunes. On est plus compétitif mais avec notre expérience et étant le doyen de la fédération, on peut apporter notre petite contribution à la jeunesse », a pour sa part clamé Adama Sankara, conseiller technique à la Fédération burkinabè de Kung fu wushu.

Le ministre des sports et des loisirs Daouda Azoupiou a souhaité que ce geste de la nation soit un moment d’introspection et constitue une sorte de bréviaire pour les ambitions futures.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24