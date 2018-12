391 PARTAGES Partager Twitter

Pour la deuxième année consécutive, la Rédaction de Burkina24 estime que les Forces de défense et de sécurité (FDS), regroupant les forces militaires et paramilitaires, méritent d’être retenues comme les hommes et les femmes ayant marqué l’année 2018.

Il n’est pas nécessaire de rappeler le nombre d’hommes et de femmes tombés sous le drapeau cette année. Les Burkinabè ont eu le loisir de ressentir chacune de ces pertes dans leur chair.

Malgré tout, ils sont toujours montés au front, prêts à offrir leur souffle de vie pour que plus de 18 millions d’autres continuent de respirer l’air libre du Burkina Faso.

En hommage à ces vaillants Hommes tombés et en l’honneur de ces milliers d’autres toujours debout, y compris ces civils anonymes qui leur apportent de précieuses aides, Burkina24 leur dédie ces modestes lignes.

Cela, en espérant qu’en 2019, elles serviront à retracer leurs hauts faits d’armes et la victoire définitive sur le monstre contre lequel ils se battent.

La Rédaction